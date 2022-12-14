На судебном «ринге» встретились омский минфин и администрация Знаменского района

Арбитражный суд Омской области изучил дело и пришел к выводу, что иск от знаменских чиновников полностью оправдан, так как предоставление жилья должно быть в ведении региона, а истцы провели покупку правильно, ни нарушений в аукционе, ни в других действиях Арбитражный суд не нашел.