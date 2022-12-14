На судебном «ринге» встретились омский минфин и администрация Знаменского района

Арбитражный суд Омской области 8 декабря решил межведомственный спор в пользу администрации Знаменского района. Судились знаменцы за 900 тыс. рублей с региональным министерством финансов.
Изначально прокуратура Знаменского района обеспокоилась тем, что местному жителю не предоставляют отдельное жилье в связи с инвалидностью. Характер его заболевания исключал возможность проживания с другими людьми. Знаменский районный суд обязал администрацию предоставить человеку жилье.
Имеющиеся в распоряжении квартиры не подходили под проживание инвалида, поэтому чиновники Знаменского района купили по договору социального найма подходящее жилье стоимостью 900 тыс. рублей.
Инвалид приватизировал квартиру в рамках договора. Так жилье из государственного стало частным, и знаменские чиновники решили восполнить потерю денег из областного бюджета. Но министерство финансов им отказало, сославшись на то, что передача квартиры не была согласована.
Арбитражный суд Омской области изучил дело и пришел к выводу, что иск от знаменских чиновников полностью оправдан, так как предоставление жилья должно быть в ведении региона, а истцы провели покупку правильно, ни нарушений в аукционе, ни в других действиях Арбитражный суд не нашел.
Таким образом, получается, что администрация выполнила «работу» областного уровня, вложив распределенные средства из бюджета, хотя изначально средства на покупку квартиры должны были поступить из «казны» региона напрямую.