Получил ножом за плохое поведение. Молодая омичка ударила ножом своего гостя

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение из больницы, в которую попал 35-летний омич с проникающими колото-резаными ранами груди и предплечья.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина был в гостях у своей знакомой. Выпив алкоголь, он, по мнению 21-летней омички, начал вести себя некорректно. Между ними возник конфликт, и девушка два раза ударила потерпевшего ножом.
Затем, осознав последствия своих действий, девушка сама вызвала скорую помощь.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.