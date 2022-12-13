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Получил ножом за плохое поведение. Молодая омичка ударила ножом своего гостя

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
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В Омске девушка несколько раз ударила ножом своего гостя из-за плохого поведения

35-летний омич доставлен в больницу с проникающими колото-резаными ранами груди и предплечья.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение из больницы, в которую попал 35-летний омич с проникающими колото-резаными ранами груди и предплечья.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина был в гостях у своей знакомой. Выпив алкоголь, он, по мнению 21-летней омички, начал вести себя некорректно. Между ними возник конфликт, и девушка два раза ударила потерпевшего ножом.

Затем, осознав последствия своих действий, девушка сама вызвала скорую помощь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Нож#Удар ножом#Гости
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