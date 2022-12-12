В Омской области построят логистический хаб Wildberries за 8 миллиардов

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ принял важное решение для Омской области. Региону одобрили новый инвестиционный проект — строительство распределительного центра ООО «Вайлдберриз».
Стоимость проекта составила 8 млрд рублей. Большую часть средств на строительство направят частные инвесторы. Регион направит на эти цели 195 млн рублей, которые являются средствами от реструктуризации бюджетных кредитов.
Благодаря проекту в Омской области собираются создать 5 тыс рабочих мест. Налоговые поступления в федеральный бюджет составят более 3 млрд рублей.