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В Омской области построят логистический хаб Wildberries за 8 миллиардов

Сегодня, 04:48
Фото: 1MI
Благодаря приходу Wildberries в регионе собираются создать 5 тысяч рабочих мест.

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ принял важное решение для Омской области. Региону одобрили новый инвестиционный проект — строительство распределительного центра ООО «Вайлдберриз».

Стоимость проекта составила 8 млрд рублей. Большую часть средств на строительство направят частные инвесторы. Регион направит на эти цели 195 млн рублей, которые являются средствами от реструктуризации бюджетных кредитов.

Благодаря проекту в Омской области собираются создать 5 тыс рабочих мест. Налоговые поступления в федеральный бюджет составят более 3 млрд рублей.

#Экономика#Новости#Омская область#Строительство#Вероника Жукова
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