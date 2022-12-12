Подписка о невыезде за смертельный дрифт. Убийцу омича не заключили под стражу

Днем 11 декабря, около 13:00 в Купинском районе Новосибирской области 33-летний водитель Toyota пьяным выехал на лед озера Чаны, что впоследствии показало медицинское освидетельствование. Водитель не справился с управлением и наехал на палатку рыбаков. Находящийся в ней 37-летний омич погиб.
Городу55 сообщили в пресс-службе УМВД Новосибирской области, что сейчас проводится доследственная проверка, автомобиль Toyota RAV-4 поместили на специальную стоянку, а виновнику смертельного ДТП выдали подписку о невыезде.
Ранее в сообществе «Инцидент Новосибирск» опубликовали рассказ о событиях от второго рыбака.
«Мы с зятем Сашей приехали на рыбалку из Калачинского района Омской области: места эти хорошо знали, были тут уже не раз. На льду поставили палатку, сами стали рыбачить. Заметили, что какой-то пьяный мужик на иномарке ездил по льду, но значения не придали и сами пошли в палатку. <…> Сначала мы услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша лежит рядом», – рассказал шурин погибшего рыбака.
Также он сообщил, что водитель не стал скрываться с места ДТП, подбежал к палатке, но было уже поздно. У погибшего омича осталось трое детей.