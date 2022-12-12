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Подписка о невыезде за смертельный дрифт. Убийцу омича не заключили под стражу

Сегодня, 09:21
Фото: скриншот видео Рыбалка в Омске

Гибель омича на озере Чаны прокомментировали родные и полиция

ДТП на озере. Новосибирская полиция прокомментировала смерть омского рыбака. Также подробности сообщил родственник погибшего.

Днем 11 декабря, около 13:00 в Купинском районе Новосибирской области 33-летний водитель Toyota пьяным выехал на лед озера Чаны, что впоследствии показало медицинское освидетельствование. Водитель не справился с управлением и наехал на палатку рыбаков. Находящийся в ней 37-летний омич погиб.

Городу55 сообщили в пресс-службе УМВД Новосибирской области, что сейчас проводится доследственная проверка, автомобиль Toyota RAV-4 поместили на специальную стоянку, а виновнику смертельного ДТП выдали подписку о невыезде.

Ранее в сообществе «Инцидент Новосибирск» опубликовали рассказ о событиях от второго рыбака.

«Мы с зятем Сашей приехали на рыбалку из Калачинского района Омской области: места эти хорошо знали, были тут уже не раз. На льду поставили палатку, сами стали рыбачить. Заметили, что какой-то пьяный мужик на иномарке ездил по льду, но значения не придали и сами пошли в палатку. <…> Сначала мы услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша лежит рядом», ­– рассказал шурин погибшего рыбака.

Также он сообщил, что водитель не стал скрываться с места ДТП, подбежал к палатке, но было уже поздно. У погибшего омича осталось трое детей.

Появились подробности аварии с омскими рыбаками в Новосибирской области
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Новосибирская область#Смертельное ДТП#Рыбак#Озеро
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