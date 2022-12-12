На 12 канале стартует программа для женщин

Автор и ведущая Алёна Зарина вместе с врачом-косметологом Татьяной Третьяковой подготовили инструкцию по преображению к 31 декабря для женщин.
Все мы ждём с нетерпением волшебной ночи, хотим отметить праздник весело и насыщено. Готовимся, завершаем рабочие дела, бегаем по магазинам, не спим ночами, чтобы всё успеть, а в Новый год чувствуем усталость и понимаем, что сил на ночные танцы и прогулки уже не осталось. Поэтому проведите работу над ошибками вместе с 12 каналом и подготовьте не только подарки и свой дом к празднику, но и себя.
Для вас выйдут в эфир четыре программы «Скоро ёлка»: про сон, умывание, защиту и массаж лица. В каждой подробные советы.
В первой: как заснуть, если нарушен решим дня, почему кошка ночью не самый лучший друг и её необходимо попросить спать в другой комнате.
Во второй: чем отличается женская кожа от мужской, как следует умываться для обретения свежести лица. Узнаете любопытные детали: скажем, почему мицеллярную воду нужно смывать водой и за сколько времени до сна требуется наносить крем.
В третьей рубрике авторы поделятся советами, какими средствами защитить кожу от мороза и непогоды, выполняя самые элементарные рекомендации: скажем, нанося хотя бы пудру перед выходом на улицу. Тем самым вы значительно снижаете риск травматизма нежной кожи женского лица.
В четвёртой рубрике получите ценную информацию о массаже щёчек и узнаете, почему общий массаж сохраняет молодость и на лице.
Смотрите программу «Скоро ёлка» на 12 канале и будете весёлой, красивой и отдохнувшей в новогоднюю ночь!