На 12 канале стартует программа для женщин

Все мы ждём с нетерпением волшебной ночи, хотим отметить праздник весело и насыщено. Готовимся, завершаем рабочие дела, бегаем по магазинам, не спим ночами, чтобы всё успеть, а в Новый год чувствуем усталость и понимаем, что сил на ночные танцы и прогулки уже не осталось. Поэтому проведите работу над ошибками вместе с 12 каналом и подготовьте не только подарки и свой дом к празднику, но и себя.