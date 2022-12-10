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Недетские игры. В Омске мужчина ограбил магазины при помощи игрушечного пистолета

Сегодня, 04:31
Фото: 1MI
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В Омске мужчина использовал игрушечный пистолет для ограбления магазинов

Житель Республики Карелия устроил разбойные нападения на аптеку и магазин сотовой связи.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на аптеку.

По словам фармацевта, в аптеку зашел мужчина в медицинской маске и кепке и стал угрожать похожим на пистолет предметом. Из кассы он забрал 1,6 тыс рублей.

Через несколько дней в полицию сообщили еще об одном разбойном нападении, на этот раз на салон сотовой связи. Там злоумышленник, также угрожая пистолетом, похитил 13 мобильных телефонов, модем и 3 тыс рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Республики Карелия, который приехал в Омск два месяца назад.

Мужчина рассказал, что страдает игровой зависимостью, из-за чего лишился семьи и стабильного заработка. В качестве оружия при ограблениях он использовал игрушечный пистолет.

Во время обыска полицейские изъяли у подозреваемого 5 телефонов и модем, которые тот не успел продать. Остальные 8 смартфонов он сдал в ломбарды, выручив за них около 40 тыс рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Преступник заключен под стражу, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Ограбление#Пистолет
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