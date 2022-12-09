Проект «Национальный характер» на 12 канале ежегодно делает открытия

Он всегда добрый, искренний и очень яркий. Своим светом души его наполняют жители Омска и Омской области, которые делятся секретами своего повседневного быта, являющегося для других национальностей — любопытным открытием. И всегда это открытие для журналиста, а потом и для зрителя 12 канала.
Так, в селе Берёзовка Оконешниковского района живут удмурты. Живут давно. Хранят свою культуру. Местные жители у них давно переняли их рецепты, к примеру- блюдо в виде ватрушки — «перепечи» — с мясной или грибной начинкой, а также, рубиновый квас из свёклы. В выпуске есть и народный танец удмуртский, а также, рассказывается, где в нашем регионе хранятся книги и азбука на удмуртском языке.
Женщины из Большереченского района сами создали женский клуб, который посещают раз-два в неделю. Место встречи — мечеть Большеречья. Там они шьют калфаки (головные уборы), тюбетейки и сарауцы — головные уборы для татарских женщин, живущих в Сибири.
Автор и ведущая Алёна Зарина на фото как раз в таком! Примечательно, что татарские женщины этого района принимают участие в международном диктанте по татарскому языку, и оценки у них — пятерки! Свои тетрадки по подготовке к экзамену они с удовольствием показали на камеру 12 канала.
Именно по деталям, по крупицам воедино собирается общая картина колорита жизненного уклада жителей нашего региона: обращая внимание на то, с какой любовью они относятся к памяти предков и своему наследию. Так, белорусы Тарского района в этом цикле программ рассказывают и о том, почему «драники» — всем известное блюдо из картофеля, так называется. Оказывается, всё просто — «картошку дерут», — говорит одна из героинь выпуска.
И признается, что до сих пор использует для этого на своей кухне терку бабушки. Остается только удивляться, как кухонная утварь может служить хозяйкам больше ста лет! А всё потому, что бережно они относятся к каждому предмету своей семьи, к каждому воспоминанию. Даже представить сложно в наше стремительное время, что белорусы в поселке Атирка Тарского района на протяжении многих лет еще на кассеты записывали местную жительницу, которая являлась единственным хранителем национальных песен. Её уже давно нет, но память живет и ее голос, тоже. Его можно также услышать в одном из выпусков нового цикла программы «Национальный характер» 2022 года.
Узбеки рассказали о секретах национальных косичек, подробно описали отличие их от африканских, и поделились, советами, как ухаживать за волосами.
А вот в селе Путинцево Омского района казахи встретили съемочную группу бешбармаком из баранины, и показали классы в местной школе, где дети изучают русскую и казахскую культуру, чтобы лучше понимать национальные особенности друг друга.
А мы с вами, для взаимопонимания друг друга, наших соседей — людей с разной культурой и традициями, дружбы с ними и более тесного общения, просто обязаны посмотреть свежий цикл программ 12 канала «Национальный характер».