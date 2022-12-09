Проект «Национальный характер» на 12 канале ежегодно делает открытия

И признается, что до сих пор использует для этого на своей кухне терку бабушки. Остается только удивляться, как кухонная утварь может служить хозяйкам больше ста лет! А всё потому, что бережно они относятся к каждому предмету своей семьи, к каждому воспоминанию. Даже представить сложно в наше стремительное время, что белорусы в поселке Атирка Тарского района на протяжении многих лет еще на кассеты записывали местную жительницу, которая являлась единственным хранителем национальных песен. Её уже давно нет, но память живет и ее голос, тоже. Его можно также услышать в одном из выпусков нового цикла программы «Национальный характер» 2022 года.