Омский НПЗ задал новую планку по экологичности производства

О планах предприятия рассказал журналистам генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
«Комплексная экологическая модернизация ОНПЗ началась в 2008 году и к 2021 году позволила снизить воздействие предприятия на окружающую среду на 40%. К 2025 году мы сократим воздействие еще на 25%. Инвестиции компании в программу, структуру, состав которой мы не меняем, достигнут 500 млрд рублей», — цитирует топ-менеджера ТАСС.
Олег Белявский сообщил, что работа по модернизации ОНПЗ продолжается. В 2023 году завод планирует запустить комплекс первичной переработки нефти и тем самым вывести из эксплуатации шесть установок прежнего поколения. Также ожидается модернизация установки АВТ-10, которая повысит выход светлых нефтепродуктов.
Кроме того, завод может полностью отказаться от выпуска мазута, объемы производства которого будут зависеть от запроса рынка.