Омский НПЗ задал новую планку по экологичности производства

Олег Белявский сообщил, что работа по модернизации ОНПЗ продолжается. В 2023 году завод планирует запустить комплекс первичной переработки нефти и тем самым вывести из эксплуатации шесть установок прежнего поколения. Также ожидается модернизация установки АВТ-10, которая повысит выход светлых нефтепродуктов.