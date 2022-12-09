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Омский НПЗ задал новую планку по экологичности производства

Сегодня, 12:21
Фото: АО Газпромнефть-ОНПЗ
Этому в том числе будет способствовать модернизация, которая ведется на производстве.

О планах предприятия рассказал журналистам генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

«Комплексная экологическая модернизация ОНПЗ началась в 2008 году и к 2021 году позволила снизить воздействие предприятия на окружающую среду на 40%. К 2025 году мы сократим воздействие еще на 25%. Инвестиции компании в программу, структуру, состав которой мы не меняем, достигнут 500 млрд рублей», — цитирует топ-менеджера ТАСС.

Олег Белявский сообщил, что работа по модернизации ОНПЗ продолжается. В 2023 году завод планирует запустить комплекс первичной переработки нефти и тем самым вывести из эксплуатации шесть установок прежнего поколения. Также ожидается модернизация установки АВТ-10, которая повысит выход светлых нефтепродуктов.

Кроме того, завод может полностью отказаться от выпуска мазута, объемы производства которого будут зависеть от запроса рынка.

#Экономика#Омск#Омская область#Олег Белявский
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