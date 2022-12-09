Один день с «Омскэлектро». Как жителю Порт-Артура вернули электричество

Все начинается с диспетчерской службы — это то самое связующее звено между потребителями и электроснабжающей организацией, своеобразный контрольный пункт. Она оборудована большим медиаэкраном, на котором демонстрируется не только схема городских электросетей, но и погодные условия. Суровый сибирский климат и ярко выраженная сезонность накладывают свой отпечаток на функционирование всех экстренных служб города, и диспетчерская «Омскэлектро» — не исключение. Местные сотрудники осознают свою роль и со всем профессионализмом подходят к делу. Сейчас они перестраиваются на зимний режим работы, а это значит, что время реагирования на аварийные ситуации должно быть максимально сокращено.