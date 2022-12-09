Один день с «Омскэлектро». Как жителю Порт-Артура вернули электричество

Все начинается с диспетчерской службы — это то самое связующее звено между потребителями и электроснабжающей организацией, своеобразный контрольный пункт. Она оборудована большим медиаэкраном, на котором демонстрируется не только схема городских электросетей, но и погодные условия. Суровый сибирский климат и ярко выраженная сезонность накладывают свой отпечаток на функционирование всех экстренных служб города, и диспетчерская «Омскэлектро» — не исключение. Местные сотрудники осознают свою роль и со всем профессионализмом подходят к делу. Сейчас они перестраиваются на зимний режим работы, а это значит, что время реагирования на аварийные ситуации должно быть максимально сокращено.
«Мы работаем в круглосуточном режиме. Заявки принимаются дежурными диспетчерами, они уточняют адрес абонента, причину звонка и оперативно передают информацию выездным бригадам, которые незамедлительно отправляются на место и устраняют проблему. Чаще всего на сетях происходят отключения электроэнергии, обрывы проводов и сгорание предохранителей», — рассказывает начальник диспетчерской службы «Омскэлектро» Дмитрий Махновский.
Существует категорийность потребителей, которой руководствуется служба, но в любом случае в течение двух часов специалисты исправляют поломку.
«Социальные объекты, многоэтажное жилье, предприятия наиболее приоритетны. Однако зоны покрытия диспетчерских позволяют нам за два часа приехать к любому месту, выявить и устранить нарушения на сети», — добавляет руководитель службы.
По его наблюдениям, модернизация электросетей, которую «Омскэлектро» ведет в рамках собственной инвестиционной программы, заметно снижает количество аварийных вызовов.
«Замена конструкций, опорных элементов, линейной арматуры — это прямые шаги к надежному и бесперебойному электроснабжению. После модернизации звонков поступает меньше, а работа обслуживающего персонала упрощается», — отмечает энергетик.
И вот в диспетчерскую поступает звонок. Абонент из частного сектора жалуется на внезапное отключение электроэнергии. Диспетчер обрабатывает заявку, тут же по рации связывается с оперативно-выездной бригадой и отправляет ее к месту происшествия — на 17-ю Марьяновскую в Порт-Артуре.
Специалистов встречает владелец дома Ренат Уразбаев, отец четверых детей. Электромонтер выясняет ситуацию, внимательно осматривает линию и все контакты от дома до опоры. Приходится воспользоваться техникой — выставить автомобиль с подъемником, чтобы наверху устранить неполадку и восстановить электроснабжение.
«Пропало напряжение — позвонил в диспетчерскую „Омскэлектро“. Ребята приехали быстро, оперативно все устранили. Что немаловажно, зимой мы используем газовые котлы, без электричества они не работают. Дом начинает быстро промерзать, у нас маленькие дети. Но ребята молодцы, все наладили. И до этого сколько раз их вызывали соседи — всегда приезжали быстро и все устраняли без проблем», — благодарит сотрудников «Омскэлектро» хозяин дома.
За время смены, которая длится 12 часов, выездов может не случиться вовсе, а может быть и до 20 заявок от абонентов — из-за плохой погоды.
«Когда дует сильный ветер, ломаются ветки, падают деревья, нам приходится обесточивать оборванные провода, отключать линии», — рассказывает электромонтер оперативно-выездной бригады Иван Баллах.
Работа опасная, но риски сводятся к минимуму благодаря оснащению и требованиям безопасности, которые сотрудниками беспрекословно исполняются. А бороться с авариями на электросетях они готовы в любую погоду. Будет новый день — будет и новый вызов.