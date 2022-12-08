Смотрите «Детскую лигу» и будет вам секция!

«Детская лига» — проект, который притушит шекспировские страсти и метания и выведет на тропу здравого смысла и толкового выбора.
Эта программа — своеобразный гид по спортивным школам, секциям, клубам. Важная и нужная информация об экипировке, перспективах, материальных нагрузках на кошелек родителей и физических — на неокрепшие детские организмы. Мы общаемся с тренерами, психологами, врачами, чемпионами, новичками, родителями, объясняем правила видов спорта, отвечаем на вопросы и формируем внятную программу для сознательных родителей и их детей.
Стартовал проект в феврале 2022 года. Героями дебютного выпуска стали олимпийский чемпион по биатлону Владимир Барнашов и серебряный призер Олимпийских игр 2014 года по биатлону Яна Романова и, конечно же, воспитанники спортивных школ.
За время существования проекта команда «Детской лиги» побывала не только на тренировках городских спортсменов, сельские дети тоже без нашего внимания не остались. В Оконешниково мы играли в лапту, в Нововаршавке в баскетбол. В поселке Иртышский Омского района, совместно с известными воспитанницами омского волейбола Алёной Кондрашовой и Елизаветой Лукьяновой проводили мастер-класс.
Известнейшие спортсмены страны приняли участие в съемках нашего проекта. Евгения Канаева, сестры Дина и Арина Аверины, Яна Батыршина, Александр Свитов, Алексей Тищенко, Полина Цурская, Евгений Шастин, Сергей Щербаков, Наталья Меркулова, Оксана Рахматулина и многие другие. Ведь кто, как не профессиональные спортсмены, могут стать настоящим примером для подрастающего поколения.
Программа выходит по понедельникам, работа кипит постоянно! Ранним утром и поздним вечером, в будние и выходные дни мы выезжаем на детские тренировки и соревнования. Радуемся вместе победам и с достоинством принимаем поражения. В апреле этого года проект стал победителем грантового конкурса Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
У «Детской лиги» есть группа во ВКонтакте. Мы выкладываем анонсы, новые выпуски, полные версии интервью, фото со съёмок. Там же проводим опросы и конкурсы. Программа набирает тысячи просмотров, нам пишут отзывы, в том числе и именитые спортсмены нашего региона.
Мамы и папы, бабушки и дедушки, включайтесь в наш проект, включайте телевизор — и будет вам секция.