Смотрите «Детскую лигу» и будет вам секция!

За время существования проекта команда «Детской лиги» побывала не только на тренировках городских спортсменов, сельские дети тоже без нашего внимания не остались. В Оконешниково мы играли в лапту, в Нововаршавке в баскетбол. В поселке Иртышский Омского района, совместно с известными воспитанницами омского волейбола Алёной Кондрашовой и Елизаветой Лукьяновой проводили мастер-класс.