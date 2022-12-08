«Можно не выбрасывать»: как поступать омичам, если в машине сломалась деталь

В России в общей сложности насчитывается 54 миллиона автомобилей, и многие из них далеко не новые: средний возраст легковых машин — 15 лет, грузовых — 22 года. Агрегаты изнашиваются, машины нуждаются в ремонте, но поставки новых деталей из-за границы прекратились из-за сложной ситуации в мире. Что делать? Самое время вспомнить, что помимо замены конкретного изношенного агрегата есть еще одна возможность — восстановить его.
Что такое восстановление (профессиональный ребилдинг)? Сколько стоит восстановить электрическую рулевую рейку? Какие запчасти вообще не имеет смысла чинить? Все эти вопросы очень актуальны для российских автовладельцев — в том числе и живущих в Омске.
«Некоторые запчасти определенно можно чинить и, может быть, даже нужно, — констатирует, немного подумав, Максим — каждый день выезжающий на улицы Омска владелец „Тойоты“, которому мы задали наводящий вопрос. — Это рулевая рейка, карданный вал. Можно делать доошиповку резины, но это уже дело вкуса. Старый аккумулятор можно сдать и взамен получить либо деньги, либо скидку на новый (как вариант, могут долить в старый жидкости и восставить его, если он обслуживаемый). Пороги можно срезать и приварить новые…».
Список может получиться достаточно внушительный. Однако с формальной точки зрения ребилдинга автозапчастей в России все еще нет.
«Мы, наверное, единственная страна из крупных производителей автомобильной техники, которая не имеет официально промышленности по восстановлению запчастей и агрегатов», — рассказывает Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
В России 369 машиностроительных заводов и более 70 тысяч автомастерских. Компания, которая восстанавливает запчасти, — это нечто среднее между заводом и автосервисом. В России около пятисот таких предприятий, а общий объем рынка ребилдинга оценивают в 70 миллиардов рублей.
Бизнес для бизнеса
Вне зависимости от формальностей восстановление запчастей — тема достаточно новая для России. К этому еще не привыкли многие представители бизнеса и простые автолюбители.
— Если деталь износилась — выбрасываешь ее и ставишь новую, — так охарактеризовали классическую модель поведения в омской компании «Автомания».
Однако обстоятельства не всегда позволяют поступить именно так. При этом эксперты говорят, что 70% изношенных агрегатов в машинах можно восстановить. Стоить они будут как минимум в два раза меньше, чем новые, а общая экономия только на металле в масштабах национальной экономики составит сотни тонн в год.
Как правило, ребилдеры — это бизнес b2b («бизнес для бизнеса»). Автовладелец привозит машину в ремонт, и уже мастерская отправляет изношенные детали на восстановление.
Двигатели отправляются уже в разобранном виде. Первым делом инженер на приёмке определяет состояние узлов. Неисправные отправляются в ремонтный цех. Сильно изношенные коленчатые валы нужно отшлифовать. В процессе металл сильно нагревается и может потерять твердость, поэтому на станке его постоянно обрабатывают охлаждающей жидкостью. Кроме того, часто изнашиваются гильзы цилиндров. Их растачивают, чтобы восстановить геометрию. Если у других узлов нет повреждений, все детали моют, чистят и сушат. Резинотехнические изделия и подшипники меняют на новые. Затем весь комплект упаковывают, и вместе с гарантией (в один год) отправляют заказчику.
— В основном это все малые и средние предприятия, и все наши нормативные документы, все наши инструменты по поддержке МСП могут заработать для них только в том случае, если они будут работать легально, — признает Сергей Катырин. — Государство должно отрегулировать проблему технической исправности автомобилей в течение всего жизненного цикла. Это нормативно-правовое обеспечение, это доступ к финансовым ресурсам, возможность поддержки этих предприятий.
«Нет такой отрасли»
Несколько лет назад правительство заявило, что автокомпонентная отрасль — приоритетная для страны. При этом ребилдеры ни в одну из программ поддержки не входят. У отрасли даже нет своего кода ОКВЭД (это цифровое обозначение видов деятельности, которые указываются в заявлении о регистрации ИП или ООО).
«Как может помочь государство? — задается риторическим вопросом Юрий, сотрудник компании „Автозапчасти“, которой принадлежит целая сеть магазинов в Омске. — Сложно сказать: возможно, здесь нужно говорить об оптимизации налоговой системы…».
У экспертов есть и более четкие ответы на этот вопрос.
«Нет такой отрасли, некого поддерживать, — с горечью констатирует Сергей Катырин. — Нет нормативно-правовой базы, это самое главное. Естественно, возникает куча проблем у тех, кто этой работой занимается. Это ведь касается не только автомобильной промышленности — это касается технических средств по большому спектру, которые эксплуатируются в стране».
В ноябре участники круглого стола в Торгово-промышленной палате предложили Минпромторгу включить восстановителей в Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года.
Если это сделают, у ребилдеров появится доступ к технической информации производителей. Отрасль получит собственный код ОКВЭД. А это позволит создать программу подготовки кадров, сформировать для восстановителей общие стандарты и единое техническое регулирование. По оценкам Союза автосервисов, ребилдеры могут закрыть около трети потребности страны в агрегатах для ремонта. И это будет большая помощь для отечественной экономики.