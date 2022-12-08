«Можно не выбрасывать»: как поступать омичам, если в машине сломалась деталь

Двигатели отправляются уже в разобранном виде. Первым делом инженер на приёмке определяет состояние узлов. Неисправные отправляются в ремонтный цех. Сильно изношенные коленчатые валы нужно отшлифовать. В процессе металл сильно нагревается и может потерять твердость, поэтому на станке его постоянно обрабатывают охлаждающей жидкостью. Кроме того, часто изнашиваются гильзы цилиндров. Их растачивают, чтобы восстановить геометрию. Если у других узлов нет повреждений, все детали моют, чистят и сушат. Резинотехнические изделия и подшипники меняют на новые. Затем весь комплект упаковывают, и вместе с гарантией (в один год) отправляют заказчику.