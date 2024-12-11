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Запчасти

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Сняли кабины и двигатели. Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на детали
15 октября, 07:58
Пожар и заводские дефекты. Какие «сюрпризы» таят в себе автобусы Volgabus в Омске
Три года назад 20 машин поступили в город по проекту «Безопасные качественные дороги». На закупку автобусов потратили почти 150 млн рублей.
17 июля, 09:42
Мэр Омска объяснил, почему необходимо поднять цену проезда в городском транспорте
30 мая, 05:10
2023
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
14 декабря 2023, 03:15
2022
«Можно не выбрасывать»: как поступать омичам, если в машине сломалась деталь
Общий объем рынка ребилдинга уже оценивается в 70 миллиардов.
8 декабря 2022, 07:49

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