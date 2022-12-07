Открытая школа

Вы только посмотрите, как о своей профессии говорит педагог этой школы: «Для меня учитель — это что-то высшее, это элита общества. Это особая гордость, призвание — быть учителем». Это слова молодой учительницы, которая занимается с ребятишками 3–6 лет в новой дошкольной группе, открывшейся совсем недавно. Крохи, которые не имеют представления о том, как выглядит плюшевый мишка или цветные карандаши, уже осваивают шрифт Брайля! А воспитатели и педагоги помогают увидеть, понять этот мир, освоиться в нём. Они называют свою школу элитной: классы небольшие, подход индивидуальный, контроль постоянный. По коридорам ходят победители олимпиад и конкурсов.