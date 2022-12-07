Открытая школа

Если о существовании этого самого Брайля мы хоть что-то слышали, то о людях, которые пишут и читают с его помощью, знаем очень мало. Где учатся незрячие? Какие предметы они изучают? О чем мечтают? С кем дружат? На что похоже учебное заведение для незрячих и слабовидящих? И вообще — есть ли такое? Есть.
9 декабря 2022 года адаптивной школе-интернату исполнится 100 лет. Это старейшая специализированная школа Омска со своими традициями, богатой историей, интересными просвещенными учителями и учениками. Познакомиться с ее работой можно в эфире 12 канала 9 декабря в 19:00.
Авторы проекта заглянули во все школьные уголки, побывали на уроках, посетили библиотеку, музей, на две минуты перенеслись во Францию, узнали, что выпускником школы является Олег Николаевич Смолин, выведали у учителей, кем они особенно гордятся, а у ребят — кем они хотят стать. Второй такой школы в области больше нет, поэтому здесь учатся ребята из деревень и сёл.
Этот проект нужно обязательно смотреть тем, кто не верит в собственные силы, считает, что физические недостатки ограничивают возможности, тем, кому интересно, как устроено образование в необычных школах, кто мечтает стать учителем, но сомневается.
Вы только посмотрите, как о своей профессии говорит педагог этой школы: «Для меня учитель — это что-то высшее, это элита общества. Это особая гордость, призвание — быть учителем». Это слова молодой учительницы, которая занимается с ребятишками 3–6 лет в новой дошкольной группе, открывшейся совсем недавно. Крохи, которые не имеют представления о том, как выглядит плюшевый мишка или цветные карандаши, уже осваивают шрифт Брайля! А воспитатели и педагоги помогают увидеть, понять этот мир, освоиться в нём. Они называют свою школу элитной: классы небольшие, подход индивидуальный, контроль постоянный. По коридорам ходят победители олимпиад и конкурсов.
Архивные фото из истории школы-интерната
Это уже второй проект, созданный 12 каналом при участии учеников и учителей адаптивной школы-интерната №14. В 2021 году был создан документальный фильм
Напомним, что посмотреть новый проект 12 канала «Открытая школа», посвященный 100-летию Омской школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей, можно будет 9 декабря в 19:00.
Автор проекта — Елизавета Силявина