Новость № 2. 12 омичей несколько лет подстраивали ДТП, чтобы получать выплаты от страховых компаний. После умышленных аварий фигуранты оформляли документы и передавали их в страховые компании. Ущерб для 7 страховых вышел почти на 3 млн рублей.