Новость № 1. ХК «Авангард» расторг контракт с нападающим Дмитрием Шевченко. Как отметили в хоккейном клубе, контракт расторгнут по взаимному соглашению. С сезона 2021/2022, Дмитрий Шевченко сыграл 40 матчей за «Авангард», набрав при этом 3 очка при показателе полезности «-10».
Новость № 2. 12 омичей несколько лет подстраивали ДТП, чтобы получать выплаты от страховых компаний. После умышленных аварий фигуранты оформляли документы и передавали их в страховые компании. Ущерб для 7 страховых вышел почти на 3 млн рублей.
Новость № 3. В омском аэропорту произошла очередная задержка рейса. 102 людям пришлось ждать рейса в Минеральные воды 16 часов и 40 минут. В связи с этим транспортная прокуратура организовала проверку.