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Уход нападающего «Авангарда», ложные ДТП и многочасовая задержка рейса. Омск сегодня

Сегодня, 14:05
Фото: Город55
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Итоги вторника по версии Города55.

Новость № 1. ХК «Авангард» расторг контракт с нападающим Дмитрием Шевченко. Как отметили в хоккейном клубе, контракт расторгнут по взаимному соглашению. С сезона 2021/2022, Дмитрий Шевченко сыграл 40 матчей за «Авангард», набрав при этом 3 очка при показателе полезности «-10».

Омский «Авангард» расторг контракт с Дмитрием Шевченко
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Новость № 2. 12 омичей несколько лет подстраивали ДТП, чтобы получать выплаты от страховых компаний. После умышленных аварий фигуранты оформляли документы и передавали их в страховые компании. Ущерб для 7 страховых вышел почти на 3 млн рублей.

Инсценировали ДТП. Омичи выманивали деньги у страховых компаний
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Новость № 3. В омском аэропорту произошла очередная задержка рейса. 102 людям пришлось ждать рейса в Минеральные воды 16 часов и 40 минут.  В связи с этим транспортная прокуратура организовала проверку.

Людям ждать почти 17 часов. Транспортная прокуратура проверит омский аэропорт
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Хоккей#Авангард#ДТП#Обман#Уголовное дело#Рейс#Задержка самолета
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