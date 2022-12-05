Инсценировали ДТП. Омичи выманивали деньги у страховых компаний

После умышленных столкновений фигуранты оформляли документы и передавали их в страховые компании. В общей сложности ущерб для 7 страховых вышел почти на 3 млн рублей. Во время следствия омичи возместили чуть больше полумиллиона, остальную сумму будет взыскивать суд. Пока у фигурантов арестовали 3 автомобиля, 230 тыс. рублей и 3 тыс. долларов, изъятых в ходе обыска по ходатайству от следствия.