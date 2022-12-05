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Инсценировали ДТП. Омичи выманивали деньги у страховых компаний

Сегодня, 05:15
Фото: Пресс-служба УМВД Омской области

В Омске пошли под суд 12 человек за 25 фальшивых ДТП

Организованная преступная группировка подстраивала в Омске ДТП, чтобы получать выплаты от страховых компаний.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что суда ожидают 12 человек, обвиняемых по ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».

По данным следствия, организатором выступил 27-летний омич, не имеющий постоянного источника дохода. В сообщниках были его близкие, друзья и знакомые. С декабря 2016 года по март 2019 года «компания» инсценировала 25 ДТП. «Работали» они ночью, в спальных районах и на окраинах Омска.

После умышленных столкновений фигуранты оформляли документы и передавали их в страховые компании. В общей сложности ущерб для 7 страховых вышел почти на 3 млн рублей. Во время следствия омичи возместили чуть больше полумиллиона, остальную сумму будет взыскивать суд. Пока у фигурантов арестовали 3 автомобиля, 230 тыс. рублей и 3 тыс. долларов, изъятых в ходе обыска по ходатайству от следствия.

Дело передадут в суд с обвинительным заключением от прокурора. Сам организатор, как и еще 5 человек, свою вину не признали.

Напомним, не так давно передали в суд дело омских «оконных» мошенников, которые выманивали деньги у пенсионеров:

ОПГ по-омски. Дело «оконных» мошенников передали в суд
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#Омск#ДТП#Полиция#Новости#Мошенник#Страхование#Страховые выплаты#Уголовное дело#Дарья Зыкова
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