Двух убили, одного оставили умирать. Браконьеры орудовали в особой омской зоне

В Омской области обнаружили следы незаконной охоты в зоологическом заказнике «Надеждинский». Это особо охраняемая природная территория. Подробности пояснили в «Управлении по охране животного мира».
28 ноября инспектор проводил рейд в поле. В двух километрах от села Уленкуль Большереченского района увидел свидетельства добычи животных. По четким следам без труда можно было восстановить картину событий: браконьеры на автомобиле преследовали стадо кабанов.
Две особи убили, одно животное ранили. Неизвестные погрузили туши в машину и ретировались. Раненого, а на момент обнаружения уже погибшего, кабана нашел инспектор.
На место приехали оперативники, изъяли останки животного и другие улики. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Сумма ущерба животному миру — 450 тысяч рублей.