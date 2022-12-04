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Двух убили, одного оставили умирать. Браконьеры орудовали в особой омской зоне

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI
иллюстрация

Браконьеры орудовали на особо охраняемой природной территории Омской области

Неизвестные преследовали стадо кабанов и уехали с добычей.

В Омской области обнаружили следы незаконной охоты в зоологическом заказнике «Надеждинский». Это особо охраняемая природная территория. Подробности пояснили в «Управлении по охране животного мира».

28 ноября инспектор проводил рейд в поле. В двух километрах от села Уленкуль Большереченского района увидел свидетельства добычи животных. По четким следам без труда можно было восстановить картину событий: браконьеры на автомобиле преследовали стадо кабанов.

Две особи убили, одно животное ранили. Неизвестные погрузили туши в машину и ретировались. Раненого, а на момент обнаружения уже погибшего, кабана нашел инспектор.

На место приехали оперативники, изъяли останки животного и другие улики. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Сумма ущерба животному миру — 450 тысяч рублей.

#Происшествия#Новости#Омская область#Большереченский район#Охота#Браконьеры
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