Министерство просвещения намерено вернуть в школы обязательную форму

В одном из омских ателье ежегодно строят как минимум четыре новых набора лекал: бомберы, брюки-хулиганки, платья бохо, костюмы, пиджаки и сарафаны. Сейчас одежда для учеников хоть и скована рамками классического стиля, но оставляет простор для пожеланий детей. Особенно избирательны в этом плане подростки.