Министерство просвещения намерено вернуть в школы обязательную форму

Что думают психологи, и почему расходы на единую форму могут стать тяжким финансовым бременем — выясняли авторы программы «Акценты недели» на 12 канале.
В одном из омских ателье ежегодно строят как минимум четыре новых набора лекал: бомберы, брюки-хулиганки, платья бохо, костюмы, пиджаки и сарафаны. Сейчас одежда для учеников хоть и скована рамками классического стиля, но оставляет простор для пожеланий детей. Особенно избирательны в этом плане подростки.
Дарья Казачук, ученица гимназии № 11: «Чтобы быть модным сейчас в 11-м классе, надо какие-нибудь широкие брюки черного цвета классические, рубашку белую и какой-нибудь классический пиджак, главное без всяких принтов, потому что они сейчас не в моде».
Ученики начальной школы менее капризны. Для них главное — комфорт. У родителей больше запросов: это качество ткани — она не должна вытягиваться и закатываться, при этом одежда должна оставаться доступной по цене и простой в уходе.
Ольга Круч, мама школьника: «Пускай это будет единый цвет, цветовая гамма, но в тоже время чтобы это была школьная форма, чтобы не было с утра никаких вопросов, что мне надеть».
Сглаживание социального неравенства — один из аргументов, который приводят сторонники единого стиля. При этом психологи заявляют — дети свою «непохожесть» сейчас подчеркивают уже не нарядами, а смартфонами. Одежда — способ самовыражения, а не повод для конкуренции.
Альфия Мячина, психолог: «Как раз форма одежды и вообще внешний вид для подростков — самый классный способ самовыразиться. Если мы загоняем их в этих вопросах в какие-то рамки, то они будут искать другие способы, и очень часто деструктивные».
Найти решение предстоит депутатам Госдумы. Если парламентарии поддержат проект — разработкой единой школьной формы займется Минпросвещения. Почему подростки уже выступают против и что думают об инициативе руководители образовательных учреждений — смотрите подробный репортаж в программе «Акценты недели» в субботу, 3 декабря, в 19.30.