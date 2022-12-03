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Министерство просвещения намерено вернуть в школы обязательную форму

Сегодня, 03:00
Фото: 12 канал
Дети не в восторге, а родители — за.

Что думают психологи, и почему расходы на единую форму могут стать тяжким финансовым бременем — выясняли авторы программы «Акценты недели» на 12 канале.

В одном из омских ателье ежегодно строят как минимум четыре новых набора лекал: бомберы, брюки-хулиганки, платья бохо, костюмы, пиджаки и сарафаны. Сейчас одежда для учеников хоть и скована рамками классического стиля, но оставляет простор для пожеланий детей. Особенно избирательны в этом плане подростки.

Дарья Казачук, ученица гимназии № 11: «Чтобы быть модным сейчас в 11-м классе, надо какие-нибудь широкие брюки черного цвета классические, рубашку белую и какой-нибудь классический пиджак, главное без всяких принтов, потому что они сейчас не в моде».
Фото: 12 канал

Ученики начальной школы менее капризны. Для них главное — комфорт. У родителей больше запросов: это качество ткани — она не должна вытягиваться и закатываться, при этом одежда должна оставаться доступной по цене и простой в уходе.

Ольга Круч, мама школьника: «Пускай это будет единый цвет, цветовая гамма, но в тоже время чтобы это была школьная форма, чтобы не было с утра никаких вопросов, что мне надеть».

Сглаживание социального неравенства — один из аргументов, который приводят сторонники единого стиля. При этом психологи заявляют — дети свою «непохожесть» сейчас подчеркивают уже не нарядами, а смартфонами. Одежда — способ самовыражения, а не повод для конкуренции.

Фото: 12 канал
Альфия Мячина, психолог: «Как раз форма одежды и вообще внешний вид для подростков — самый классный способ самовыразиться. Если мы загоняем их в этих вопросах в какие-то рамки, то они будут искать другие способы, и очень часто деструктивные».

Найти решение предстоит депутатам Госдумы. Если парламентарии поддержат проект — разработкой единой школьной формы займется Минпросвещения. Почему подростки уже выступают против и что думают об инициативе руководители образовательных учреждений — смотрите подробный репортаж в программе «Акценты недели» в субботу, 3 декабря, в 19.30.

Все выпуски программы доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/aktsenty-nedeli/

#Омск#Омская область#Дети#Общество#Город
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