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«Омскэлектро» обновляет линии электропередач в Порт-Артуре

Сегодня, 07:13
Фото: АО "Омскэлектро"
Реконструкция воздушной линии электропередач проводится на улице 10-й Марьяновской в Ленинском округе. Она повысит надежность электроснабжения для жителей района.

Компания «Омскэлектро» продолжает кампанию по модернизации электрических сетей. Очередное обновление коснулось линии, снабжающей улицу в Порт-Артуре.

«В рамках собственной инвестиционной программы „Омскэлектро“ выполняет реконструкцию воздушной линии. Работы ведутся на 10 объектах предприятия. Общая протяженность — 17 км. В результате улучшены характеристики линии, которые влияют на качество и надежность электроснабжения потребителей. Наша цель — обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей», — заявил начальник Южного РЭС АО «Омскэлектро» Александр Киселев.

Энергетик отметил отметил, что еще недавно на этом месте были старые покосившиеся деревянные опоры, дальнейшая эксплуатация которых небезопасна. Теперь вместо них — новые железобетонные.

Заменили и сам кабель: вместо старого алюминиевого специалисты протянули более современный — самонесущий изолированный провод. Он позволяет снизить риск аварийных отключений при неблагоприятной погоде, а также безопасен для людей, животных и птиц при обрыве на линии.

Сейчас специалисты предприятия завершают все необходимые работы и проверяют объекты. Возможны отключения электроэнергии, но в компании заверили, что они будут непродолжительными.

«Мы относимся с ответственностью к своей работе и стараемся минимизировать отключения, разнести их периодичность во времени. Мы понимаем, что отключение доставляет определенное неудобство потребителям. Но это вынужденная мера: такие виды работ проводятся только с отключением электроэнергии. Призываем жителей немного потерпеть, поскольку это все делается для их блага. В итоге надежность электроснабжения улучшится и аварийных отключений будет гораздо меньше», - пояснил директор по эксплуатации сетей АО «Омскэлектро» Дмитрий Ларин.

 

#Общество#Город#Омск
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