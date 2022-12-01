«Омскэлектро» обновляет линии электропередач в Порт-Артуре

Заменили и сам кабель: вместо старого алюминиевого специалисты протянули более современный — самонесущий изолированный провод. Он позволяет снизить риск аварийных отключений при неблагоприятной погоде, а также безопасен для людей, животных и птиц при обрыве на линии.