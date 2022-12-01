«Омскэлектро» обновляет линии электропередач в Порт-Артуре

Компания «Омскэлектро» продолжает кампанию по модернизации электрических сетей. Очередное обновление коснулось линии, снабжающей улицу в Порт-Артуре.
«В рамках собственной инвестиционной программы „Омскэлектро“ выполняет реконструкцию воздушной линии. Работы ведутся на 10 объектах предприятия. Общая протяженность — 17 км. В результате улучшены характеристики линии, которые влияют на качество и надежность электроснабжения потребителей. Наша цель — обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей», — заявил начальник Южного РЭС АО «Омскэлектро» Александр Киселев.
Энергетик отметил отметил, что еще недавно на этом месте были старые покосившиеся деревянные опоры, дальнейшая эксплуатация которых небезопасна. Теперь вместо них — новые железобетонные.
Заменили и сам кабель: вместо старого алюминиевого специалисты протянули более современный — самонесущий изолированный провод. Он позволяет снизить риск аварийных отключений при неблагоприятной погоде, а также безопасен для людей, животных и птиц при обрыве на линии.
Сейчас специалисты предприятия завершают все необходимые работы и проверяют объекты. Возможны отключения электроэнергии, но в компании заверили, что они будут непродолжительными.
«Мы относимся с ответственностью к своей работе и стараемся минимизировать отключения, разнести их периодичность во времени. Мы понимаем, что отключение доставляет определенное неудобство потребителям. Но это вынужденная мера: такие виды работ проводятся только с отключением электроэнергии. Призываем жителей немного потерпеть, поскольку это все делается для их блага. В итоге надежность электроснабжения улучшится и аварийных отключений будет гораздо меньше», - пояснил директор по эксплуатации сетей АО «Омскэлектро» Дмитрий Ларин.