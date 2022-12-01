«Газпром нефть» устроит для омских школьников интеллектуальные «олимпийские игры»

Согласно условиям, до 31 января 2023 года все желающие должны зарегистрироваться на rodnyegoroda.ru и пройти обучение у ведущих экспертов в области современных технологий и других актуальных специальностей. С 1 февраля для участников начнется отборочный этап: индивидуальное тестирование и решение практических заданий. По его итогам в апреле победители отправятся в Санкт-Петербург на финал турнира. Школьники посетят лекции и воркшопы по командной работе, публичным выступлениям, лидерству, карьерному проектированию и направлениям конкурса. В конце финалистам предстоит решить практические задачи, разработанные экспертами «Газпром нефти» и партнерских вузов, создать собственные технические проекты и защитить их перед профессионалами нефтегазовой отрасли.