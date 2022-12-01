«Газпром нефть» устроит для омских школьников интеллектуальные «олимпийские игры»

Сегодня, 1 декабря, Омский НПЗ объявил о старте приема заявок на участие в интеллектуальном турнире для учеников 8-11 классов «Умножая таланты». Он проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Старшеклассники смогут попробовать свои силы в четырех направлениях: инжиниринг, информационные технологии, нефтехимия и математика.
Согласно условиям, до 31 января 2023 года все желающие должны зарегистрироваться на rodnyegoroda.ru и пройти обучение у ведущих экспертов в области современных технологий и других актуальных специальностей. С 1 февраля для участников начнется отборочный этап: индивидуальное тестирование и решение практических заданий. По его итогам в апреле победители отправятся в Санкт-Петербург на финал турнира. Школьники посетят лекции и воркшопы по командной работе, публичным выступлениям, лидерству, карьерному проектированию и направлениям конкурса. В конце финалистам предстоит решить практические задачи, разработанные экспертами «Газпром нефти» и партнерских вузов, создать собственные технические проекты и защитить их перед профессионалами нефтегазовой отрасли.
В этом году турнир вошел в перечень официальных мероприятий Министерства просвещения РФ, это позволит всем победителям «Умножая таланты» получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в ведущие технические вузы России. Речь идет об СПбГУ, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Университете ИТМО, томском и омском политехах, Тюменском госуниверситете.
В Омской области отборочный тур «Умножая таланты» проходит при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода.
С 2016 года в интеллектуальном турнире «Умножая таланты» смогли принять участие более 15 тыс старшеклассников.