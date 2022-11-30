Омич остался без денег и удовлетворения после беседы с проституткой

К этому моменту мужчина уже передумал развлекаться с девушкой из сети и потребовал вернуть переведенные деньги. Однако собеседница сообщила, что все деньги находятся у «куратора». Омич связался с ним, и в ответ на просьбу вернуть деньги столкнулся с новым условием: нужно было заплатить еще 29.6 тыс рублей, чтобы покрыть «издержки» и «доставленные неудобства». Эти деньги парень одолжил у родственников и перевел собеседнику.