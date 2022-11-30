Омич остался без денег и удовлетворения после беседы с проституткой

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, после несостоявшегося интима в отдел полиции № 7 обратился 20-летний местный житель. Парень рассказал, что хотел с пользой провести время, и не придумал ничего другого, как вызвать проститутку. В интернете он нашел анкету приглянувшейся ему девушки и позвонил по заветному номеру.
Во время разговора девушка попросила от омича предоплату в размере 2 тыс рублей. Парень перевел деньги, и после этого девушка потребовала страховку — уже в размере 7.5 тыс рублей. Парень перевел деньги, но из-за «сбоя» с его карты трижды сняли эту сумму.
С ним снова связалась таинственная девушка и объяснила, что он не так ее понял: он должен был перевести деньги тремя транзакциями по 7.5 тыс рублей, а затем заплатить еще 22.5 тыс рублей. Таким образом собеседница якобы хотела убедиться в платежеспособности клиента.
К этому моменту мужчина уже передумал развлекаться с девушкой из сети и потребовал вернуть переведенные деньги. Однако собеседница сообщила, что все деньги находятся у «куратора». Омич связался с ним, и в ответ на просьбу вернуть деньги столкнулся с новым условием: нужно было заплатить еще 29.6 тыс рублей, чтобы покрыть «издержки» и «доставленные неудобства». Эти деньги парень одолжил у родственников и перевел собеседнику.
После перевода с омича потребовали еще некоторую сумму, и только тогда парень понял, что его обманули. Со своей деликатной проблемой омич обратился в отдел полиции № 7, где по факту случившегося началась проверка. Полицейские ищут адресата перевода, после чего в отделе полиции могут завести уголовное дело.