Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Ни чаю, ни помыться. Омичей «обрадуют» массовыми отключениями холодной воды

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
иллюстрация

По Омску будут многократно отключать холодную воду в связи с ремонтами

«ОмскВодоканал» запланировал провести множество ремонтных работ, поэтому принес свои извинения за возможные неудобства. Работы в ближайшие дни массово затронут центр Омска и «Нефтяники».

Анонс на 30 ноября: воды не будет в центре, на въезде в «Амур»

Меняют узел в колодце водопровода по адресу: ул. 8-я Ремесленная, д. 17/2, поэтому 30 ноября с 11:00 до 19:00 будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. 6-я Ремесленная — 13

ул. Арктическая — 37 и 47;

ул. 8-я Ремесленная — 17а и 17/1;

ул. Гусарова — 123;

проезд Гусарова — 119 и 121;

ул. Чернышевского — 21, 23 и 82.

Меняют запорную арматуру на насосной станции (ВНС-6002), расположенной по адресу: ул. Харьковская, д. 15. Поэтому с 10:00 до 14:00 30 ноября будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

ЦТП-712 МП «Тепловая компания»;

ЦТП-714 МП «Тепловая компания»;

ул. Харьковская — 9, 11, 11/1, 11/2, 17, 19, 19/1, 19/2;

ул. Кирова, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 18, 18/1, 18/2;

ул. Свободы, 45 и 54.

Анонс на 1 декабря: воду отключат в центре и на левобережье

1 декабря будут менять узел в водопроводном колодце по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 270А, поэтому с 11:00 до 19:00 будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

— ул. Орджоникидзе — 268, 268А, 270 и 270А.

Также будут менять узел на 70 лет Октября 20/1, поэтому с 10:00 до 19:00 будет отключено холодное водоснабжение в двух домах:

ул. 70 лет Октября — 18/1 и 18/2.

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. 70 лет Октября 18/1 с 10:00 до 19:00.

Анонс на 3 декабря: холодной воды не будет в центре

3 декабря из-за аварийной замены узла в колодце на водопроводе по адресу: ул. Гагарина, д. 8/1, с 11:00 до 19:00 отключат холодную воду по следующим адресам:

ул. Гагарина — 8/1, 8/2, 10 и 14;

ул. Газетный переулок — 9.

Анонс на 4 декабря: воды не будет в Советском округе и снова в центре

4 декабря планируют менять узел в колодце по адресу: ул. Красный Путь, д. 9, поэтому с 11:00 до 23:00 не будет холодной воды по следующим адресам:

ул. Красный Путь —  3, 5, 7, 9 и 11;

ул. Интернациональная — 21.

Анонс на 5 декабря: большие работы в Советском округе

На ул. Волочаевская, д. 17ж 5 декабря будут менять запорную арматуру, поэтому с 11:00 до 24:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Волочаевская — 15, 15б, 15ж, 15/5, 17 и все корпуса 17 дома с «а» до «ж», а также 17г/1;

ул. Волочаевская — 19а и все корпуса 19 дома с «в» до «ж»;

ул. Красный Путь — 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 79 и 79а.

Пресс-служба омского водоканала извинилась перед горожанами за временные неудобства.

#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Холодное водоснабжение#Ремонт вопропровода#Отключение воды
Подпишитесь
Жалобы отклонены. Приговор «левобережному маньяку» оставили без изменения
Сегодня, 09:55
Минстрой Омской области остался без главы и его заместителя
Сегодня, 13:31
Вытащили из лап смерти. В Омской области пеликана отогрели с рыбкой в баньке
Сегодня, 06:31
Суровый сибирский мороз. Из-за холодной погоды на Левобережье Омска сломался светофор
Сегодня, 10:57
Добрые дела. В Омске спасли примерзших к снегу щенят
Сегодня, 07:29