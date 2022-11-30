«ОмскВодоканал» запланировал провести множество ремонтных работ, поэтому принес свои извинения за возможные неудобства. Работы в ближайшие дни массово затронут центр Омска и «Нефтяники».

Анонс на 30 ноября: воды не будет в центре, на въезде в «Амур»

Анонс на 1 декабря: воду отключат в центре и на левобережье

Анонс на 3 декабря: холодной воды не будет в центре

Анонс на 4 декабря: воды не будет в Советском округе и снова в центре