Меняют узел в колодце водопровода по адресу: ул. 8-я Ремесленная, д. 17/2, поэтому 30 ноября с 11:00 до 19:00 будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
ул. 6-я Ремесленная — 13
ул. Арктическая — 37 и 47;
ул. 8-я Ремесленная — 17а и 17/1;
ул. Гусарова — 123;
проезд Гусарова — 119 и 121;
ул. Чернышевского — 21, 23 и 82.
Меняют запорную арматуру на насосной станции (ВНС-6002), расположенной по адресу: ул. Харьковская, д. 15. Поэтому с 10:00 до 14:00 30 ноября будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
ЦТП-712 МП «Тепловая компания»;
ЦТП-714 МП «Тепловая компания»;
ул. Харьковская — 9, 11, 11/1, 11/2, 17, 19, 19/1, 19/2;
ул. Кирова, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 18, 18/1, 18/2;
ул. Свободы, 45 и 54.
1 декабря будут менять узел в водопроводном колодце по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 270А, поэтому с 11:00 до 19:00 будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
— ул. Орджоникидзе — 268, 268А, 270 и 270А.
Также будут менять узел на 70 лет Октября 20/1, поэтому с 10:00 до 19:00 будет отключено холодное водоснабжение в двух домах:
ул. 70 лет Октября — 18/1 и 18/2.
Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. 70 лет Октября 18/1 с 10:00 до 19:00.
3 декабря из-за аварийной замены узла в колодце на водопроводе по адресу: ул. Гагарина, д. 8/1, с 11:00 до 19:00 отключат холодную воду по следующим адресам:
ул. Гагарина — 8/1, 8/2, 10 и 14;
ул. Газетный переулок — 9.
4 декабря планируют менять узел в колодце по адресу: ул. Красный Путь, д. 9, поэтому с 11:00 до 23:00 не будет холодной воды по следующим адресам:
ул. Красный Путь — 3, 5, 7, 9 и 11;
ул. Интернациональная — 21.
На ул. Волочаевская, д. 17ж 5 декабря будут менять запорную арматуру, поэтому с 11:00 до 24:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
ул. Волочаевская — 15, 15б, 15ж, 15/5, 17 и все корпуса 17 дома с «а» до «ж», а также 17г/1;
ул. Волочаевская — 19а и все корпуса 19 дома с «в» до «ж»;
ул. Красный Путь — 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 79 и 79а.
Пресс-служба омского водоканала извинилась перед горожанами за временные неудобства.