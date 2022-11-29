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Омич отправится под суд за положительные комментарии о нацизме в соцсетях

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI
Мужчина одобрил действия военных нацистских преступников во времена Второй мировой войны.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на 33-летнего мужчину. Он обвиняется в реабилитации нацизма.

Следователи выяснили, что в сентябре 2020 года мужчина опубликовал комментарии в соцсети, в которых поддержал действия военных нацистских преступников во время Второй мировой войны. Обвиняемый признал вину, на время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Следственный комитет#Нацизм#Оправдание нацизма
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