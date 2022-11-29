Омич отправится под суд за положительные комментарии о нацизме в соцсетях

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на 33-летнего мужчину. Он обвиняется в реабилитации нацизма.
Следователи выяснили, что в сентябре 2020 года мужчина опубликовал комментарии в соцсети, в которых поддержал действия военных нацистских преступников во время Второй мировой войны. Обвиняемый признал вину, на время следствия его отпустили под подписку о невыезде.
Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.