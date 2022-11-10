Коронавирус позади. Омичам отменили обязательную вакцинацию

На сайте регионального Роспотребнадзора опубликовали постановление, которое от 17 октября отменяет обязательную вакцинацию.
Главный государственный санитарный врач Омской области Александр Крига постановил признать утратившими силу предыдущее постановление о прививках по эпидемическим показаниям.
В третью волну ковида прививки сделали обязательными для омичей, работающих в сфере торговли, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта и ЖКХ. Обязательная вакцинация от вируса была введена с 4 июля 2021 года.
В четвертую волну в список обязанных прививаться добавили работников промышленности и строительства, курьеров, обслуживающий персонал и охранников — с 18 октября 2021-го.
Теперь работники всех этих сфер прививаться не обязаны. Хотя, конечно, могут.