Омский завод смазочных материалов обеспечит основой для масел весь российский рынок

Производство моторных масел на Омском заводе смазочных материалов стало одной из тем нового выпуска программы «Сделано в России» на телеканале РБК. Автор программы Вячеслав Волков отметил, что ОЗСМ — одно из самых современных предприятий полного цикла в России и Европе. Здесь производится порядка 350 наименований масел, а общий объем производства превышает 300 тысяч тонн в год.