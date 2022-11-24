Город55
ГлавноеВсе новости

Омский завод смазочных материалов обеспечит основой для масел весь российский рынок

Сегодня, 14:02
Фото: gazpromneft-sm.ru
О модернизации завода рассказали на телеканале РБК. Производство в Омске — один из важнейших проектов импортозамещения в отрасли.

Производство моторных масел на Омском заводе смазочных материалов стало одной из тем нового выпуска программы «Сделано в России» на телеканале РБК. Автор программы Вячеслав Волков отметил, что ОЗСМ — одно из самых современных предприятий полного цикла в России и Европе. Здесь производится порядка 350 наименований масел, а общий объем производства превышает 300 тысяч тонн в год.

Однако на этом предприятие не останавливается: на заводе идет модернизация технологических установок, строится комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП) — крупный проект по выпуску основы для высокотехнологичных синтетических масел для всей нефтеперерабатывающей отрасли. Сейчас на территории комплекса ГИДП завершается монтаж оборудования.

«На Омском заводе смазочных материалов проходит масштабная модернизация производства, в рамках которой мы уже получили промышленные партии собственных сульфонатных присадок. После завершения технического перевооружения в 2024 году мы сможем полностью обеспечить инновационной продукцией предприятия „Газпром нефти“, а также других российских производителей масел», — заявил генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец в интервью РБК.

В Омске разрабатывают, производят и тестируют отечественные присадки для моторных, индустриальных и судовых масел. Испытания новой продукции проходят в научно-исследовательском центре компании «Газпромнефть-смазочные материалы» на уникальном оборудовании. В год специалисты проводят более трех тысяч исследований, что позволяет добиться высокого качества рецептур.

#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
«Корпоратива не будет?»: омские компании отказываются от новогодних праздников
Сегодня, 05:37
Появились подробности о состоянии 12-летней девочки, упавшей в кипяток в Омске
Сегодня, 05:24
Главе минтруда Омской области Куприянову прочат скорую отставку
Сегодня, 06:52
Омичу пригрозили штрафом в 2.5 тыс рублей за нацистский рисунок на двери ветерана
Сегодня, 09:22
Губернатор Бурков предложил возглавить Фонд капремонта кому-нибудь из коммунистов
Сегодня, 08:27
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Мы почему-то проспали игру»
Вчера, 19:28