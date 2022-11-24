Омский завод смазочных материалов обеспечит основой для масел весь российский рынок

Производство моторных масел на Омском заводе смазочных материалов стало одной из тем нового выпуска программы «Сделано в России» на телеканале РБК. Автор программы Вячеслав Волков отметил, что ОЗСМ — одно из самых современных предприятий полного цикла в России и Европе. Здесь производится порядка 350 наименований масел, а общий объем производства превышает 300 тысяч тонн в год.
Однако на этом предприятие не останавливается: на заводе идет модернизация технологических установок, строится комплекс гидроизодепарафинизации (ГИДП) — крупный проект по выпуску основы для высокотехнологичных синтетических масел для всей нефтеперерабатывающей отрасли. Сейчас на территории комплекса ГИДП завершается монтаж оборудования.
«На Омском заводе смазочных материалов проходит масштабная модернизация производства, в рамках которой мы уже получили промышленные партии собственных сульфонатных присадок. После завершения технического перевооружения в 2024 году мы сможем полностью обеспечить инновационной продукцией предприятия „Газпром нефти“, а также других российских производителей масел», — заявил генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец в интервью РБК.
В Омске разрабатывают, производят и тестируют отечественные присадки для моторных, индустриальных и судовых масел. Испытания новой продукции проходят в научно-исследовательском центре компании «Газпромнефть-смазочные материалы» на уникальном оборудовании. В год специалисты проводят более трех тысяч исследований, что позволяет добиться высокого качества рецептур.