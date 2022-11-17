«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ

В редакцию Города55 обратилась напуганная омичка. Ее мама, 81-летняя ветеран труда, живет в дачном поселке Чернолучье под Омском. Теперь ее детям пришлось уговаривать пожилую мать переехать: в подъезде активизировался странный персонаж.
«Соседи переехали в подъезд бабушки 7 лет назад, их старший сын почему-то прицепился к нашей бабушке. Ходил, звонок вырывал, сломал почтовый ящик, мазал дверь „всяким“. Лет 30 ему. Бабушка даже не жаловалась, просто мы стали приезжать летом в гости, а он там шумит. Выяснили, что пакостит. Попытались сначала поговорить с его родителями. Отец объяснил, что он сам своего сына боится, тот агрессивный, младшего брата обижает, да и его самого», — рассказала дочь пожилой жительницы Чернолучья о зарождении конфликта.
Несколько лет назад «дружелюбный» сосед раздобыл номер телефона пенсионерки и неоднократно присылал ей сообщения с угрозами:
«СМСки отправлял — „Готовься, тебя заберет тьма“; „Скоро твоя дочь умрет“. Когда решили поговорить с ним сами и позвонили ему в дверь, он из-за двери начал кричать: „Я вас всех сейчас тут перестреляю, где мой пистолет? У меня банда в Амуре, я вам тут всем устрою“. Участковому все эти сообщения показывали, писали заявление, но как-то все умолкло», — рассказала дочка пенсионерки о первом заявлении в полицию.
После угроз от соседа семья пенсионерки поставила над ее дверью камеру видеонаблюдения и разместила в подъезде предупреждение. Внезапно сосед затих и пропал на два года. Но не успела семья омички вздохнуть с облегчением, мужчина вернулся и продолжил шуметь. Даже его собственный отец, говорят они, просил соседей написать на сына заявление, потому что инструментов воздействия у него не осталось.
На вполне логичный вопрос от участкового, почему мужчина все это делает, он дал не вполне логичное объяснение: якобы бабушка за ним «следит» — ходит по квартире сверху туда же, куда и он.
В ночь со 2 на 3 ноября родные навещали бабушку в Чернолучье, и у соседа шумела компания. По голосам определили, что в гостях несколько мужчин, но в конфликт они не вступали.
На следующую ночь на двери пожилой омички появился нацистский символ, оказались закрашены дверной глазок, замочная скважина и звонок. Понять, кто это сделал, помогла камера видеонаблюдения: на нее «попался» тот самый сосед.
Семья пожилой женщины сочла разрисованную дверь оскорблением и недвусмысленной угрозой и обратилась в полицию:
«Позвонили в 102, нам сказали, что в выходные участковый не работает. Перезвонил человек, сказал ждать участкового в понедельник. Я объясняю в полиции: если человек поднимается и закрашивает глазок, такое есть ощущение, что посыл — «ждите продолжения», — прокомментировала женщина.
С соседом, по словам омичей, даже не провели профилактическую беседу. Тогда родственники женщины сами отыскали номер телефона участкового и попытались решить проблему напрямую. Однако и это, по их мнению, не слишком помогло.
«Не очень понятно, почему участковый наш так работает. Сначала вообще сказал, что передал инспектору ПДН, — мол, это младший брат сделал. Но на видео-то ясно, что там не подросток. Мы съездили в ОМВД по Омскому району, и там нам сказали, что дело серьезное. Мы написали заявление на имя начальника ОМВД по Омскому району. Тогда уже участковый с ним побеседовал. Сосед уже в этом всем сознался», — рассказала она.
В полиции приняли от родственников пенсионерки несколько заявлений, но пока для соседа никакого наказания не последовало. Ни за испорченную дверь, ни за угрожающие символы. Город55 попытался связаться с ним по телефону, чтобы выяснить мотивы его поведения, но он оказался недоступен для общения.
Также редакция обратилась в полицию за разъяснениями по ситуации. Полное видео и фотоматериалы изображенного на двери нацистского символа есть в распоряжении редакции.