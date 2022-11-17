«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ

После угроз от соседа семья пенсионерки поставила над ее дверью камеру видеонаблюдения и разместила в подъезде предупреждение. Внезапно сосед затих и пропал на два года. Но не успела семья омички вздохнуть с облегчением, мужчина вернулся и продолжил шуметь. Даже его собственный отец, говорят они, просил соседей написать на сына заявление, потому что инструментов воздействия у него не осталось.