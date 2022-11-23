Омские школьники посетили занятия по моделированию нефтепереработки

Волонтеры Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» организовали школу моделирования нефтепереработки для школьников, чтобы развить у ребят творческие навыки и помочь с выбором профессии. Занятия проводились на базе детской библиотеки им. Пушкина в городке Нефтяников. Юные омичи общались с опытными нефтепереработчиками, собирали модели промышленных зданий, установок и насосных станций, а также изучали химические процессы.
«Участие в волонтерской деятельности дает сотрудникам Омского НПЗ ощущение душевного тепла и причастности к большому делу. Наше предприятие инвестирует в социальное развитие региона, а коллектив вкладывает в волонтерские проекты время и усилия. Школа моделирования позволяет познакомить маленьких омичей со спецификой нефтепереработки, ведь дети в этом возрасте начинают задумываться о выборе профессии», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В рамках проекта ребята также познакомились с историей Омского НПЗ и узнали о специфике работы в нефтеперерабатывающей отрасли. Впереди у школьников еще несколько образовательных встреч и ценные призы.
«Социальная деятельность ОНПЗ омичам хорошо знакома: множество проектов по развитию города инициированы и реализованы одним из крупнейших российских предприятий. Участие Омского НПЗ в образовании и профориентации школьников — важная миссия, которая может стать ключевым моментом в жизни ребят. Детская школа моделирования перекликается с программой предприятия по подготовке регионального кадрового резерва в сфере нефтепереработки», — отметила заместитель мэра города Омска Инна Елецкая.
Развитие корпоративного волонтерства — одно из важных направлений деятельности Омского НПЗ. Сотрудники участвуют в акции «День донора», уборке и озеленении города, помогают малообеспеченным семьям и поздравляют маленьких омичей с праздниками.