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Омские школьники посетили занятия по моделированию нефтепереработки

Сегодня, 08:17
Фото: АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»
Волонтерский проект сотрудников ОНПЗ «Моделизм и изучение нефтеперерабатывающего производства» был реализован в детской библиотеке им. Пушкина.

Волонтеры Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» организовали школу моделирования нефтепереработки для школьников, чтобы развить у ребят творческие навыки и помочь с выбором профессии. Занятия проводились на базе детской библиотеки им. Пушкина в городке Нефтяников. Юные омичи общались с опытными нефтепереработчиками, собирали модели промышленных зданий, установок и насосных станций, а также изучали химические процессы.

«Участие в волонтерской деятельности дает сотрудникам Омского НПЗ ощущение душевного тепла и причастности к большому делу. Наше предприятие инвестирует в социальное развитие региона, а коллектив вкладывает в волонтерские проекты время и усилия. Школа моделирования позволяет познакомить маленьких омичей со спецификой нефтепереработки, ведь дети в этом возрасте начинают задумываться о выборе профессии», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

В рамках проекта ребята также познакомились с историей Омского НПЗ и узнали о специфике работы в нефтеперерабатывающей отрасли. Впереди у школьников еще несколько образовательных встреч и ценные призы.

«Социальная деятельность ОНПЗ омичам хорошо знакома: множество проектов по развитию города инициированы и реализованы одним из крупнейших российских предприятий. Участие Омского НПЗ в образовании и профориентации школьников — важная миссия, которая может стать ключевым моментом в жизни ребят. Детская школа моделирования перекликается с программой предприятия по подготовке регионального кадрового резерва в сфере нефтепереработки», — отметила заместитель мэра города Омска Инна Елецкая.

Развитие корпоративного волонтерства — одно из важных направлений деятельности Омского НПЗ. Сотрудники участвуют в акции «День донора», уборке и озеленении города, помогают малообеспеченным семьям и поздравляют маленьких омичей с праздниками.

#Общество#Город#Омск#Омская область#Олег Белявский#Дети
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