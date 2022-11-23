Омские школьники посетили занятия по моделированию нефтепереработки

Волонтеры Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» организовали школу моделирования нефтепереработки для школьников, чтобы развить у ребят творческие навыки и помочь с выбором профессии. Занятия проводились на базе детской библиотеки им. Пушкина в городке Нефтяников. Юные омичи общались с опытными нефтепереработчиками, собирали модели промышленных зданий, установок и насосных станций, а также изучали химические процессы.