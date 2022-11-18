Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омичи рассказали, кого из популярных артистов хотят увидеть на новогодних огоньках

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
Иллюстрация
В топ-3 попали Николай Басков, Алла Пугачева и Шаман.

Согласно данным опроса сервиса «SuperJob» каждый третий омич 31 декабря включит новогодние огоньки.

15% жителей Омска рассказали, что планируют смотреть в новогоднюю ночь развлекательные программы по телевизору, 42% наоборот — смотреть не будут, а остальная часть включит новогодние огоньки для фона.

Добавим, что представительницы прекрасного пола хотят встречать Новый год за просмотром развлекательных программ чаще мужчин. При этом, тех, кто включит телевизионные шоу с участием звезд 31 декабря, больше среди омичей, имеющих детей.

Больше всего омичи ожидают увидеть Николая Баскова, Аллу Пугачева, Шамана, Полину Гагарину, Диму Билана, Филипа Киркорова, Григория Лепса и других популярных артистов.

#Юлия Бармина#Общество#Новый год#Праздник#Артист#Певец
Подпишитесь
Омичка сама вышла на след женщины, укравшей ее сотовый, но гаджет ей так и не вернули
Сегодня, 10:07
Кравеца утвердят главным тренером омского «Авангарда»
Сегодня, 02:07
Долой пробки. В центре Омска появится дорога из трех полос
Сегодня, 09:16
«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ
Вчера, 12:51
Назван размер средней пенсии в Омской области в 2022 году
Сегодня, 08:26
Стало известно, кто получит сладкие новогодние подарки от губернатора Омской области
Сегодня, 11:00