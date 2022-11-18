Омичи рассказали, кого из популярных артистов хотят увидеть на новогодних огоньках

Согласно данным опроса сервиса «SuperJob» каждый третий омич 31 декабря включит новогодние огоньки.
15% жителей Омска рассказали, что планируют смотреть в новогоднюю ночь развлекательные программы по телевизору, 42% наоборот — смотреть не будут, а остальная часть включит новогодние огоньки для фона.
Добавим, что представительницы прекрасного пола хотят встречать Новый год за просмотром развлекательных программ чаще мужчин. При этом, тех, кто включит телевизионные шоу с участием звезд 31 декабря, больше среди омичей, имеющих детей.
Больше всего омичи ожидают увидеть Николая Баскова, Аллу Пугачева, Шамана, Полину Гагарину, Диму Билана, Филипа Киркорова, Григория Лепса и других популярных артистов.