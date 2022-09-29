gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2022, 04:42

Published 29 сентября 2022, 04:42

Modified 1 декабря, 06:57

Updated 1 декабря, 06:57

Омские следователи назвали возможного виновника обрушения стены дома в Омске

29 сентября 2022, 04:42

Экс-главу Фонда капремонта накажут за обрушение дома в Омске

Сюжет
Обрушение дома
Бастрыкин взял на контроль расследование дел, связанных с проблемным домом.

Председатель СКР Александр Бастрыкин прошел личный прием граждан, на который попала инициативная группа омичей — бывших жильцов дома на улице 20 Партсъезда, который частично обрушился в августе этого года.

Дом начал разрушаться в 2021 году, тогда на одной из стен рассыпалась кирпичная кладка на уровне первого этажа. Однако после этого дом не расселили, а лишь обязали «Региональный фонд капремонта» провести ремонт дома. Фонд в суде пытался оспорить решение о необходимости ремонта, и пока тянулась тяжба, дом признали аварийным. Через несколько дней в доме обрушилась торцевая стена.

Жильцы пожаловались не только на неисполнение обязанностей по содержанию жилья, но и на размер компенсаций собственникам жилья, сообщили в пресс-службе СК РФ. 

Руководитель СУ СК России по Омской области полковник юстиции Олег Винников доложил Бастрыкину о ходе расследования трех уголовных дел в отношении бывшего руководителя «Фонда регионального капремонта». Дела расследуют по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность», ч. 2 ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда» и ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Все они заведены в отношении экс-замминистра энергетики Марины Степановой.

Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад по ситуации и план дальнейшей работы, также к расследованию подключили судебно-экспертный центр СК России для проведения инженерно-технических строительных экспертиз.

Напомним, Марину Степанову обвиняют в получении крупной взятки и коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии правоохранителей, Степанова получила от бизнесменов деньги, подарки и услуги на общую сумму более семи миллионов рублей в обмен на покровительство при проведении госзакупок и конкурсов.

#Ольга Акамова#Общество#Омск#Омская область#Следователи#Новости#Обрушение дома#Дом#Аварийный дом#Марина Степанова#Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика