Омские следователи назвали возможного виновника обрушения стены дома в Омске

Posted 29 сентября 2022, 04:42
Published 29 сентября 2022, 04:42
Modified 1 декабря, 06:57
Updated 1 декабря, 06:57
Председатель СКР Александр Бастрыкин прошел личный прием граждан, на который попала инициативная группа омичей — бывших жильцов дома на улице 20 Партсъезда, который частично обрушился в августе этого года.
Дом начал разрушаться в 2021 году, тогда на одной из стен рассыпалась кирпичная кладка на уровне первого этажа. Однако после этого дом не расселили, а лишь обязали «Региональный фонд капремонта» провести ремонт дома. Фонд в суде пытался оспорить решение о необходимости ремонта, и пока тянулась тяжба, дом признали аварийным. Через несколько дней в доме обрушилась торцевая стена.
Жильцы пожаловались не только на неисполнение обязанностей по содержанию жилья, но и на размер компенсаций собственникам жилья, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Руководитель СУ СК России по Омской области полковник юстиции Олег Винников доложил Бастрыкину о ходе расследования трех уголовных дел в отношении бывшего руководителя «Фонда регионального капремонта». Дела расследуют по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность», ч. 2 ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда» и ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Все они заведены в отношении экс-замминистра энергетики Марины Степановой.
Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад по ситуации и план дальнейшей работы, также к расследованию подключили судебно-экспертный центр СК России для проведения инженерно-технических строительных экспертиз.
Напомним, Марину Степанову обвиняют в получении крупной взятки и коммерческом подкупе в особо крупном размере. По версии правоохранителей, Степанова получила от бизнесменов деньги, подарки и услуги на общую сумму более семи миллионов рублей в обмен на покровительство при проведении госзакупок и конкурсов.