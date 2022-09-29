Омские следователи назвали возможного виновника обрушения стены дома в Омске

Дом начал разрушаться в 2021 году, тогда на одной из стен рассыпалась кирпичная кладка на уровне первого этажа. Однако после этого дом не расселили, а лишь обязали «Региональный фонд капремонта» провести ремонт дома. Фонд в суде пытался оспорить решение о необходимости ремонта, и пока тянулась тяжба, дом признали аварийным. Через несколько дней в доме обрушилась торцевая стена.