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Готовьте денежку. Омичам запретили парковаться в центре города

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI

В Омске водителям запретили парковаться на улице Гусарова

Запрет на парковку на улице Гусарова решили ввести, чтобы предотвратить пробки.

В Омске на улице Гусарова введут запрет на парковку на участке от Больничного переулка до улицы Косарева в направлении Фрунзенского моста. На указанном участке установят не только знаки 3.27 «Остановка запрещена», но и табличку 8.24 «Работает эвакуатор».

Также решение приняли, чтобы улучшить пропускную способность улицы Гусарова и предотвратить пробки из-за припаркованных машин. Водителей просят быть внимательнее, поскольку за нарушения придется заплатить штраф размере 1500 рублей. Автомобиль тем временем отправят на специальную стоянку.

Фото: скриншот 2гис
#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Парковка
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