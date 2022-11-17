Готовьте денежку. Омичам запретили парковаться в центре города

В Омске на улице Гусарова введут запрет на парковку на участке от Больничного переулка до улицы Косарева в направлении Фрунзенского моста. На указанном участке установят не только знаки 3.27 «Остановка запрещена», но и табличку 8.24 «Работает эвакуатор».
Также решение приняли, чтобы улучшить пропускную способность улицы Гусарова и предотвратить пробки из-за припаркованных машин. Водителей просят быть внимательнее, поскольку за нарушения придется заплатить штраф размере 1500 рублей. Автомобиль тем временем отправят на специальную стоянку.