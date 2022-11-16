Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ударными темпами. В Омской области ускорились при строительстве детсада в Большеречье

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области в круглосуточном режиме достраивают проблемный детский сад

Детский сад в Большеречье рассчитан на 101 место.

По сообщению министерства строительства Омской области, в Большеречье продолжается строительство детского сада на 101 место. Строительные работы ведутся круглосуточно.

Рабочие уже заасфальтировали проезды к зданию, а сейчас налаживают систему вентиляции, монтируют тепловой узел, устанавливают окна и витражи внутри здания. Помимо этого здание будет оснащено грузопассажирским лифтом для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Новый детсад будет рассчитан на 5 групп детей в возрасте от 1 года до 7 лет, добавили в ведомстве.

Напомним, строительство детсада в Большеречье стартовало еще в средине октября 2020 года, а 20 октября 2021 года объект уже должны были сдать в эксплуатацию, однако готовность здания не дотянули даже до 30%.

Что нам стоит сад построить. Почему затягивается строительство омских школ и детсадов
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Город#Детсад#Строительство#Детский сад
Подпишитесь
«Верните наши деньги!»: клиенты омской юрфирмы ИП Латынцев нашли ее по новому адресу
Вчера, 14:05
Назван кандидат на пост генменеджера омского «Авангарда»
Сегодня, 15:35
Третий карантин за год. В Омской области выявили новый очаг опасного вируса
Сегодня, 16:07
Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска
Сегодня, 11:03
Военный следком возбудил уголовное дело после драки в Омске
Сегодня, 11:34
Омичи пережили многочасовое ожидание рейсов. Омский аэропорт снова придут проверять
Сегодня, 12:55