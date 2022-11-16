Ударными темпами. В Омской области ускорились при строительстве детсада в Большеречье

По сообщению министерства строительства Омской области, в Большеречье продолжается строительство детского сада на 101 место. Строительные работы ведутся круглосуточно.
Рабочие уже заасфальтировали проезды к зданию, а сейчас налаживают систему вентиляции, монтируют тепловой узел, устанавливают окна и витражи внутри здания. Помимо этого здание будет оснащено грузопассажирским лифтом для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Новый детсад будет рассчитан на 5 групп детей в возрасте от 1 года до 7 лет, добавили в ведомстве.
Напомним, строительство детсада в Большеречье стартовало еще в средине октября 2020 года, а 20 октября 2021 года объект уже должны были сдать в эксплуатацию, однако готовность здания не дотянули даже до 30%.