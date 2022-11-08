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Негативная энергия. Пенсионерка отдала гадалке все свои сбережения для «исцеления»

8 ноября 09:56
Фото: 1MI
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Омичка отдала гадалке все свои сбережения из-за негативной энергии

85-летняя женщина отдала мошеннице 400 тыс рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась 85-летняя омичка, которая рассказала, что ее обманули и забрали деньги.

Выяснилось, что днем к пенсионерке подошли две незнакомки. Они сразу же заговорили о якобы наложенной порче и предложили провести «обряд исцеления». Пройдя в безлюдное место, а именно к гаражам, одна из женщин достала иглу и начала «колдовать», при этом потерпевшая ничего не видела. Затем мошенница показала почерневший якобы от негативной энергии предмет и посоветовала избавиться от всех накоплений, поскольку именно в них и было все зло.

Пенсионерка поверила и через несколько часов принесла мошеннице 400 тыс рублей. В полицию женщина обратилась после разговора с сыном, который, узнав о случившемся, понял, что его мать обманули.

В настоящее время возбуждено уголовное дело и ведется розыск мошенницы.

Приметы разыскиваемой: на вид 50-55 лет, среднего телосложения, на лице медицинская маска. Была одета в синюю куртку. На голове капюшон. Если у вас есть какая-либо информация о личности подозреваемой, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-02 или 102.

#Юлия Бармина#Гадалка#Мошенник#Пенсионерка#Уголовное дело
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