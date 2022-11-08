Негативная энергия. Пенсионерка отдала гадалке все свои сбережения для «исцеления»

Выяснилось, что днем к пенсионерке подошли две незнакомки. Они сразу же заговорили о якобы наложенной порче и предложили провести «обряд исцеления». Пройдя в безлюдное место, а именно к гаражам, одна из женщин достала иглу и начала «колдовать», при этом потерпевшая ничего не видела. Затем мошенница показала почерневший якобы от негативной энергии предмет и посоветовала избавиться от всех накоплений, поскольку именно в них и было все зло.