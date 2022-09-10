Но даже из этого пособия сейчас у нее списывают почти все деньги, оставляя около 6 тысяч рублей. Это еще увеличили, а до недавнего времени было только 5 тысяч. Еще немного государство добавляет ей на покупку лекарств, но суммы этой на приобретение всех необходимых медикаментов не хватает. Банк, которому она задолжала, согласился сделать перерасчет и заморозить проценты. Изначально она брала 200 тысяч рублей. С долгом расплачивается уже около 9 лет, но осталось выплатить еще половину. За это время у нее накопились долги по коммуналке — уже на 200 тысяч. Расплачиваться с ними со своей пенсии Наталья даже не может начать, просто нет денег.