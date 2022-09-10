Красивый офис в центре города, симпатичные молодые люди в хороших костюмах, вежливо общаются, сочувственно слушают о проблемах и предлагают вкусный кофе. Агрессивная реклама в интернете — первые строки в поиске, десятки восторженных отзывов, написанных как под копирку. Все это великолепие обрушивалось на растерянных омичей, пришедших на «бесплатную» консультацию в юрфирму ИП Латынцев Д.А., расположенную на Иртышской набережной, 14а.
На крючок предприимчивых дельцов попадали десятки неискушенных в юридических дебрях людей. Многие из них пенсионеры, попавшие в очень тяжелые жизненные ситуации. Вот истории бывших клиентов этой фирмы.
Одной из клиенток юрфимы оказалась 62-летняя Александра Владимировна из Муромцева. Пенсионерка воспитала шестерых детей и вышла на заслуженный отдых как многодетная мама с хорошей по сельским меркам пенсией в 18 тысяч рублей. Только сейчас почти все деньги у нее списывают приставы.
По словам дочери Галины, на ее маму неизвестные оформили карту «Халва». При этом никаких оповещений ей не приходило. Узнала она об этом только после того, как у нее арестовали пенсионную карту. За кого она сейчас платит и как оказалось возможно оформить кредит без ее личного присутствия — неизвестно.
«Это произошло в начале года, — рассказывает дочь Галина. — И вот мама до сих пор выплачивает чей-то долг. Я ездила к приставам в Муромцево. Они дали понять: „Платите дальше, ничего тут не сделаешь“. Бывает, оставят 7 тысяч с пенсии. Бывает, высчитают все до копейки. Мы даже не знаем, какая сумма задолженности. Пришли в банк запросить копию документов. Нам отказали. Сказали: „У вас должны быть. Вам их выдавали при оформлении“. Маме сейчас просто приходят СМС, что списаны деньги. Ни остаток, ни баланс неизвестны. Если кто-то тратит деньги, не видно, в каком магазине расплачивается. Просто приходит сообщение — „снято“, „поступило“».
Устав платить по чужим долгам и жить на копейки, пенсионерка вместе с дочерью нашли в интернете юрфирму ИП Латынцев. Приехали в Омск на бесплатную консультацию, с которой вышли, оставив 25 тысяч рублей. Семья отдала последнее, что было, в надежде, что пожилой маме помогут. Убедили заплатить так: сегодня 25 тысяч — это скидка, а завтра будет уже значительно дороже. За эту сумму им выдали несколько бумажек, которые распечатали из интернета и попросили самим разослать письма в нужные инспекции:
«Они нас убедили, что закон на нашей стороне, — продолжает Галина. — Говорят: „Мы сейчас в муромцевском суде запросим копии документов. Узнаем, как прошел суд и что ей назначили“. Потому что мамы даже на заседании не было, она о нем просто не знала. Три месяца юристы голову морочили — то не пришли документы, то еще что-то. Отправили первое заказное письмо. Полтора месяца прождали. Ответ нам так и не пришел. Мы опять приехали к нашему юристу. Он составил жалобу, чтобы отменить решение суда. Говорит: „Как придет письмо, сразу приезжайте к нам. Можете без записи“. Но я как чувствовала. Перед приездом в Омск решила позвонить все-таки. Звоню, никто не берет трубку. Приезжаем в их здание, а там уже никого нет. Говорят: „Они съехали“. Телефон отключен».
Наталья развелась с мужем, когда двое ее детей еще ходили в садик. Тянула их одна на свою скромную зарплату. Потом началась школа, детей надо было одеть, купить им компьютер. Начала сильно болеть. Взяла кредит. Долги сыпались один за другим и копились, как снежный ком. Два года назад пришлось уйти на пенсию по инвалидности.
Но даже из этого пособия сейчас у нее списывают почти все деньги, оставляя около 6 тысяч рублей. Это еще увеличили, а до недавнего времени было только 5 тысяч. Еще немного государство добавляет ей на покупку лекарств, но суммы этой на приобретение всех необходимых медикаментов не хватает. Банк, которому она задолжала, согласился сделать перерасчет и заморозить проценты. Изначально она брала 200 тысяч рублей. С долгом расплачивается уже около 9 лет, но осталось выплатить еще половину. За это время у нее накопились долги по коммуналке — уже на 200 тысяч. Расплачиваться с ними со своей пенсии Наталья даже не может начать, просто нет денег.
«Я попыталась оформить через МФЦ бесплатное банкротство, — говорит Наталья. — Но почему-то позвонили они. Я искала информацию в интернете, и у них это как-то высветилось. Позвали на бесплатную консультацию. Пришла. Со мной поговорил молодой человек — Варужан Ашотович. Юристы пообещали, что максимум через 1,5 месяца перестанут списывать деньги. Обещали, что буду получать полностью всю пенсию, а мои долги по ЖКХ заморозятся. Отменят уже вынесенные судебные решения, которые есть у приставов. Так как у меня сложные жизненные обстоятельства — инвалид и получаю маленькую пенсию. Умеют красиво говорить. Посмотрела — много народа, к ним постоянно идут люди. Ничего подозрительного. В первый день я им заплатила 10 тысяч рублей, а через неделю принесла оставшиеся 11 тысяч. Такой суммы у меня не было, пришлось собирать по знакомым, влезть в долги еще больше».
История Натальи тянется с апреля. Все это время деньги с ее карты продолжали списывать. А она продолжала верить юристам и тратить деньги на рассылку писем, которые они для нее составляли. Отовсюду приходили отказы. Решение пытались обжаловать в районном и областном судах. До Верховного дойти не успели — Наталья сильно заболела и пропустила срок подачи апелляции. А вскоре юристы перестали отвечать на ее звонки и исчезли в неизвестности, оставив ее с новым долгом — за оплату их дорогостоящих услуг.
Ольга попала в крайне неприятную ситуацию, конечно, по своей вине. Ее задержали в магазине с украденными продуктами на 4 тысячи рублей. Охранник вызвал полицию, женщину повезли в участок. Выйдя от дознавателя, она в панике начала искать юриста, который сможет ее защитить.
Услужливый поисковик выдал ей все ту же юрфирму ИП Латынцев. На следующий день Ольга уже сидела на бесплатной консультации в офисе на Иртышской набережной. Она за услуги отдала 57 тысяч рублей.
«У меня раньше судимостей не было, я сильно испугалась, — делится своей историей Ольга. — А эти юристы говорят: „Уголовная ответственность наступает от двух тысяч рублей. Все, будете сидеть от двух до пяти лет. Но мы вам поможем, развалим уголовное дело на корню“. Когда меня все-таки вызвали к дознавателю, я звоню этим юристам. Они говорят: „Да ничего страшного“. На второй встрече я начала задавать вопросы: „Получается, я плачу такую сумму за три бумажки?“ Они отвечают: „Нет-нет, мы все уладим. У нас есть связи в правоохранительных органах“. И даже называли мне номера конкретных участков полиции, в которых у них якобы есть люди, с кем они договорятся. Но этого ничего не произошло, дело в отношении меня все равно передали в суд».
По словам Ольги, убеждая ее заключить с ними договор, представители юрфирмы обещали ей полное сопровождение на беседах с дознавателем. В итоге никто не явился. На ее возмущение юристы ответили, что и не обязаны были этого делать. В договоре, который Ольга подписала, не вчитываясь, перечислены только те три документа, которые для нее составили. По сути, это шаблоны заявлений из интернета, куда просто вставили ее фамилию и инициалы.
«Была устная договоренность о сопровождении. Я записала, как они обещали это, когда меня уговаривали, — вспоминает Ольга. — После того как они узнали про запись, начали мне хамить и угрожать: «Мол, мы к твоему уголовному делу еще одно пришьем — о незаконной видеосъемке». Я говорю: «Так у вас тоже камеры в офисе стоят, и вы меня снимаете. Почему я вас не могу?» В итоге, когда я пригрозила прокуратурой, отправили со мной какого-то адвоката со стороны. Даже он удивился. Говорит: «Неужели вы не могли фирму посерьезнее найти?» Да и толку от него сейчас особого уже нет — дело передано в суд, назад не вернешь. Когда я рассказала дознавателю об этой ситуации, он тоже удивился. Говорит: «У вас раньше не было судимостей, сумма небольшая. Зачем вообще кого-то было нанимать? Заплатили бы штраф на первый раз — и все».
Еще одна Ольга пыталась защитить мужа от несправедливого, как ей кажется, увольнения. Юрий 16 лет проработал трактористом на сельхозпредприятии в Звонареве Куте. По словам жены, уходил на работу в шесть утра, а возвращался иногда за полночь. Пережил инфаркт. Но держался за место из-за хорошей зарплаты — ему оставалось до пенсии всего несколько лет.
Но в феврале 2022 года с ним случилось несчастье. Он сбил 9-летнего ребенка, который один возвращался из школы и внезапно начал перебегать через дорогу. Шел дождь, было скользко и уже темнело, водитель не успел затормозить и сбил маленького пешехода. У потерпевшего была повреждена нога, врачи оценили, что его здоровью причинен вред средней тяжести. Маме ребенка страховая компания выплатила 65 тысяч рублей. Женщина также подала гражданский иск на возмещение морального ущерба с Юрия. Кроме того, его на 1,5 года лишили водительских прав.
А дальше пожилой мужчина совершил роковую для себя глупость. Решил, что права можно не сдавать, и продолжил работать водителем, ничего не сообщив начальству. Все открылось в декабре. Юрий просил оставить его и дать любую другую работу — хотя бы скотником. Но его со скандалом уволили. Он лишился даже возможности встать на биржу труда и уйти раньше на пенсию из-за сложившихся обстоятельств. Кроме того, сейчас его выставляют из служебной квартиры.
Почти всю последнюю зарплату он отнес в юрфирму ИП Латынцев. Там заверили, что восстановят его на работе да еще и заставят начальство выплатить ему зарплату в трехкратном размере, решат вопрос с квартирой и избавят от необходимости платить компенсацию по ДТП.
«Друзья нам дали номер этой юрфирмы. Мы приехали туда. Сомневались, но они нас так уговаривали, что в итоге мы купились, — говорит Ольга. — За одно дело они взяли 35 тысяч, за другое — 25 тысяч. 60 тысяч рублей мы им отдали прямо в руки, — рассказывает Ольга. — Мы даже не читали, что в договоре прописано. Это было в январе, и тянулось все до мая. Нам трижды приходили отказы на составленные ими письма. Каждый раз приезжаем, и там новый юрист. Говорят: „А вы как хотели? Такие дела быстро не делаются“. Вышел самый главный, говорит: „Я сам в шоке, почему отказы“. Муж пошел в областную прокуратуру и показал вот это дело. Там нам дали понять: „Каждый выживает сейчас, как может“. Потом наш адвокат по ДТП пробила по интернету, что ИНН у этого Латынцева вообще не в нашей области — стоит 42-й регион. Говорит: „Там, может быть, с образованием людей и нет“. Может, этого Латынцева и не существует».
В итоге начались судебные тяжбы, которые Юрий проиграл. Мама сбитого ребенка отсудила у него 100 тысяч рублей, которые теперь где-то надо искать. Мужчина негодует: лучше бы деньги, которые потратил на юристов, отдал ей.
«Они нам говорили: „В суд не суйтесь, мы сами все сделаем за вас“, — рассказывает супруга Юрия Ольга. — В итоге их не было ни на одном заседании. Сейчас говорят: „А мы и не должны были ходить“. И нам везде отказы. Мне адвокат сказал, что вот эти бумаги, которые они нам давали, мне любой юрист напечатает за 500 рублей. Я добилась встречи с их самым главным. Он издевается, говорит: „Их и за 300 могут напечатать“. А я еще бегала, письма отправляла — то 300, то 500 рублей за каждое. Мы остановились, а мои друзья до сих пор им доплачивают. Моя подружка до сих пор не верит, что ее обманули».
Сейчас люди, которые считают себя потерпевшими от действий Данила Латынцева, объединились и планируют писать коллективное обращение в прокуратуру. Тем временем в ведомстве сообщили, что уже возбуждено уголовное дело в отношении этой юрфирмы. Выяснилось, что ее организовал предприниматель из Ижевска. Филиалы были открыты в Москве, Омске и других городах. В материалах уголовного дела говорится о 28 случаях мошеннических действий несколько другого характера. Представители ИП Латынцев Д. А. обещали пожилым людям помочь добиться увеличения пенсии, чего в реальности сделать не могли. Старики платили им от 15 до 32 тысяч рублей. Только за год на социально незащищенных людям юристам удалось заработать больше полумиллиона рублей.
Сейчас на сайте фирмы и в 2ГИС появилась информация, что компания закрыта. Однако герои этого материала смогли найти ее следы по другому адресу. По их информации, те же самые люди теперь оказывают юридические услуги в офисе на 24-й Линии.
Даже несмотря на исчезновение юристов, в интернете полно положительных отзывов о ИП Латынцев. Некоторые клиенты до сих пор верят, что проблемы временные — фирма просто переезжает в другое место, потом снова объявится и включит телефон.
Однако начали появляться и комментарии от реальных людей. Например, омичка Ольга Зайцева пишет: ей позвонили из этой юрфирмы после того, как она оставила обращение на сайте Роспотребнадзора. Хотела вернуть деньги за некачественный товар, но продавец отказал. Цена вопроса — 400 рублей. Звонившие юристы ей соврали, что они займутся ее делом по поручению Роспотребнадзора, поэтому ей положена скидка. В итоге девушка заплатила за их работу сумму, в 40 раз превышающую сумму спора. Юристы пообещали ей, что она сможет компенсировать эти расходы с лихвой и еще получит солидную компенсацию от ответчика. Этого не произошло.
«Длилось это прекрасное дело 8 месяцев, — пишет Ольга. — Претензию они составили, тупо перепечатав статьи из ЗоЗПП, не указав те подробности, которые я им написала при первой консультации. В претензии не указали номер заказа. Сначала не в тот суд направили иск — в районный вместо мирового. Потом выяснилось, что ответчик указан неверно. В итоге суд решил (их было четыре или пять), что ответчик должен выплатить в мою пользу сумму, в два раза меньше, чем я заплатила юристам. И в пять раз меньше, чем они обещали мне, что я получу еще в досудебном порядке. Крайних не найдешь. Договор заключала одна, готовые документы вручал другой, а эксперт, как оказалось, вообще третий или пятый. Когда спрашиваешь руководителя, к тебе приходит то один, то другой человек, и каждый из них представляется руководителем отдела контроля качества. Но конструктивного разговора не получается. На телефон отвечают каждый раз разные люди, фамилии свои не называют, информацией не владеют, пояснить ничего не могут. И если обещают перезвонить, никогда не перезванивают. Полнейшее разочарование, и безумно жаль потраченных денег, времени и сил».
Член Консультативного совета по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Омской области Игорь Пушкарь:
— В таких фирмах работают продавцы, а не юристы. Те, кто умеет расположить к себе и заставить вас открыть свой кошелек. Профильного образования у них вполне может и не быть. Как правило, там вежливые молодые люди, в хороших офисах. И название у них — какой-нибудь «Центр социальной поддержки и выплат». Весь этот антураж направлен на то, чтобы вы поверили.
Они, как правило, рекламируют себя агрессивно, у них всегда первые строчки в поиске, много положительных отзывов. Причем по характеру отзывов все понятно. Живой человек так не напишет. Люди крайне редко благодарят, они все-таки чаще жалобы пишут. Опытные юристы себя особо не рекламируют, потому что к ним и так ходят.
Представители таких фирм действуют, как правило, очень аккуратно и в перечне документов подсовывают клиенту акт о выполнении работ. Подписав это, человек фактически соглашается, что услуги ему оказаны надлежащим образом и претензий нет. Они могут в договор поставить хоть 10 млн рублей, если вы подпишете его и потом заплатите, это будет считаться законным. Это свобода договора.
Действия, очень похожие на мошеннические, распространены сейчас в юридической сфере во всех городах. Почему это происходит? Юрист, как и врач, никогда не может гарантировать результат. Вот если плотник, например, делает дверь, там результат конечен и понятен. В юридической сфере такого нет. Более того, законодательство запрещает гарантировать результат и привязывать его к вознаграждению. Юрист должен качественно выполнить свою работу, а уж какое решение вынесет суд — это неизвестно.
Они как раз опираются на это. Поэтому говорят, что обязуются подготовить документы — 20 писем в соответствующие органы. При этом подают жалобы в органы, которые даже не имеют отношения к делу — чтобы написать больше писем и взять больше денег. Пишут по стандартным шаблонам, меняют только фамилию и имя. Делают видимость какой-то кропотливой, большой работы. При этом они прекрасно понимают, что ни один из этих органов не приведет к нужному клиенту результату. Это просто такая примитивная стандартная работа за большие деньги. Поэтому людям прежде всего надо читать договоры, брать их даже домой, внимательно изучать. Изучать репутацию компании.
Такие юрфирмы очень часто гарантируют вам результат. Говорят: «Вот в соседнем доме есть дедушка. Пришел к нам и получил 107 тысяч рублей. Можете ему позвонить». И с вами даже может поговорить какой-нибудь дедушка. Они подделывают решения судов. Показывают их, а на самом деле таких решений никогда не было, они не зарегистрированы.
Деньги могут получаться ими не единовременно, чтобы не ошарашить человека суммой. Вначале он платит какую-то часть, потом еще за что-то надо доплатить: «Давайте напишем еще пять жалоб, это будет стоить еще 50 тысяч».
С формальной точки зрения они максимально защищаются, придраться очень сложно. Только если правоохранительные органы установят, что это были систематические действия и направленные именно на завладение чужими средствами. Если уголовное дело возбудят, там уже можно подавать гражданский иск и требовать компенсацию — если суд действительно признает это мошенничеством. А так вам в гражданском суде скажут: «Ну вы же видели, что подписываете. Как мы можем забрать у них деньги, если вы согласились их отдать за распечатывание 10 бумажек?