Программу экологической модернизации Омского НПЗ признали лучшей в России

ОНПЗ победил в специальной номинации для промышленных предприятий от проектного офиса «Чистый воздух» Минприроды РФ. Согласно одноименному комплексному плану, омское предприятие модернизируется по семи проектам. Все они ориентированы на внедрение в производство лучших природоохранных практик и строительство новых экологически чистых комплексов. В проекты «Чистого воздуха» компания вложила более 135 млрд рублей.
«Омский НПЗ „Газпром нефти“ — один из лидеров федерального проекта „Чистый воздух“ по масштабу, технологичности и инвестициям в реализуемые природоохранные проекты. Показательно, что предприятие внедряет „зелёные“ технологии и за рамками проекта „Чистый воздух“. Например, развивает солнечную энергетику для производственных нужд и тем самым снижает нагрузку на угольные ТЭЦ Омска. Кроме того, ОНПЗ первым из участников проекта „Чистый воздух“ добровольно внедрил Автоматизированную систему мониторинга воздуха и включил это в комплексный план», — подчеркнул руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.
Напомним, что в этом году Омский НПЗ также стал победителем федеральной премии в номинации «За экологическую открытость бизнеса». Эксперты конкурса высоко оценили вклад предприятия в реализацию федерального проекта по уменьшению воздействия промышленных объектов на окружающую среду.
«Наше предприятие большое внимание уделяет вопросам повышения экологических характеристик производства. С 2008 года мы ведем программу модернизации Омского НПЗ, все проекты которой содержат природоохранную составляющую, и добились заметных результатов. Мы рады, что работа Омского НПЗ получила высокую оценку экспертов конкурса «Надежный партнер — Экология», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
На сегодня экологическая модернизация крупнейшего в России нефтеперерабатывающего завода позволила снизить экологическое воздействие на 40%, а к 2025 году оно уменьшится еще на 25%. Так, инновационные очистные сооружения «Биосфера», строительство которых уже завершается, обеспечат эффективность очистки промышленных стоков до рекордных 99,9%.
Кроме того, Омский НПЗ в этом году первым в своей отрасли внедрил на производство автоматизированную систему мониторинга воздуха. Она позволяет непрерывно передавать информацию об экологических параметрах предприятия в надзорные органы. Этот проект дал старт внедрению новых экостандартов нефтеперерабатывающих производств.
Всероссийский конкурс «Надежный партнер — Экология» ежегодно проводится Ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с «Российским экологическим обществом» при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Партнёрами конкурса также выступают Минэнерго РФ, Минпромторг РФ, Минстрой РФ, Минпросвещения РФ.