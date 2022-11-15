Программу экологической модернизации Омского НПЗ признали лучшей в России

На сегодня экологическая модернизация крупнейшего в России нефтеперерабатывающего завода позволила снизить экологическое воздействие на 40%, а к 2025 году оно уменьшится еще на 25%. Так, инновационные очистные сооружения «Биосфера», строительство которых уже завершается, обеспечат эффективность очистки промышленных стоков до рекордных 99,9%.