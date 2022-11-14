Накажут за «рога и копыта». Омичка дала приятелю паспорт для регистрации фирмы

В Омске утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 40-летней женщины. Она обвиняется в незаконном использовании документов для образования юридического лица.
По версии следствия, летом 2021 года знакомый заплатил омичке за то, что она даст ему свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ данные о ней, как об учредителе и директоре фирмы. Женщина согласилась, хотя не планировала быть директором.
В дальнейшем на ее имя зарегистрировали фирму. Подозреваемая признала свою вину. Уголовное дело передали в суд.