Въехали в столб. В Омске снова в ДТП пострадал ребенок

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о произошедшем вчера ДТП.
В 18:00 часов пришла информация о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Сотрудники полиции предварительно установили, что 31-летняя женщина за рулем автомобиля KIA на ул. Крупской не справилась с управлением и въехала в фонарный столб. Двухлетнюю пассажирку и водителя госпитализировали.
Полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
К сожалению, катастрофы на омских дорогах с участием детей — не редкость. Страдают все. И водители, допустившие аварию, и маленькие пассажиры или пешеходы, как в трагическом происшествии месячной давности, когда водитель «ЗИЛа» наехал на ребенка на левом берегу: