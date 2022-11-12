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Въехали в столб. В Омске снова в ДТП пострадал ребенок

Вчера, 05:58
Фото: Город55
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В Омске автомобиль с маленькой пассажиркой въехал в столб

ДТП с двумя пострадавшими. В Омске женщина не справилась с управлением, пострадал маленький ребенок.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о произошедшем вчера ДТП.

В 18:00 часов пришла информация о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Сотрудники полиции предварительно установили, что 31-летняя женщина за рулем автомобиля KIA на ул. Крупской не справилась с управлением и въехала в фонарный столб. Двухлетнюю пассажирку и водителя госпитализировали.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

К сожалению, катастрофы на омских дорогах с участием детей — не редкость. Страдают все. И водители, допустившие аварию, и маленькие пассажиры или пешеходы, как в трагическом происшествии месячной давности, когда водитель «ЗИЛа» наехал на ребенка на левом берегу:

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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Дети#Пострадал ребенок#Авария#Фонарь
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