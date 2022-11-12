Въехали в столб. В Омске снова в ДТП пострадал ребенок

К сожалению, катастрофы на омских дорогах с участием детей — не редкость. Страдают все. И водители, допустившие аварию, и маленькие пассажиры или пешеходы, как в трагическом происшествии месячной давности, когда водитель «ЗИЛа» наехал на ребенка на левом берегу: