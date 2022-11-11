Омский ЗСМ повышает эффективность подготовки кадров для нефтеперерабатывающей отрасли

Омский завод смазочных материалов с 2010 года активно сотрудничает с профильными образовательными учреждениями региона. В числе партнеров предприятия ведущие вузы Омской области: Омский государственный университет им Ф. М. Достоевского, Омский технический университет, Сибирский автомобильно-дорожный институт, Омский промышленно-экономический колледж, Сибирский казачий институт технологий и управления (СКИТУ). Студенты проходят подготовку при наставничестве специалистов ОЗСМ, участвуют в конкурсах профессионального мастерства и научно-технических конференциях компании, что позволяет формировать у молодых людей компетенции, необходимые на реальном производстве, на самом раннем этапе.