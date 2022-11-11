Омский ЗСМ повышает эффективность подготовки кадров для нефтеперерабатывающей отрасли

Более 100 учащихся факультетов нефтепереработки и нефтехимии на практике изучили ключевые этапы производства высокотехнологичных масел. Сотрудничество с профильными учебными заведениями — часть образовательного проекта Омского завода смазочных материалов по подготовке квалифицированных специалистов для отрасли и формированию кадрового резерва предприятия.
Студентам показали полный технологический цикл создания современных смазочных материалов — от разработки и испытания рецептур в лаборатории до фасовки и паспортизации продукции. Особое внимание было уделено контролю качества присадок, масел и технических жидкостей, которое ведётся в круглосуточном режиме на всех производственных этапах. Оценить масштабы площадки ОЗСМ и детально изучить работу технологических установок будущие специалисты нефтеперерабатывающей отрасли смогли с помощью инструментов дополненной реальности.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Развитие современного производства сегодня невозможно без квалифицированных кадров, которые понимают сложность технологических процессов и умеют работать с инновационным оборудованием. Для „Газпромнефть-СМ“ сотрудничество с учебными заведениями и формирование кадрового резерва — одна из приоритетных задач. Совместная работа обеспечивает подготовку молодых специалистов с высоким уровнем компетенций».
Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области:
«Приглашая учащихся на производственную площадку, Омский завод смазочных материалов не только показывает на практике сложность технологии нефтепереработки, но и формирует у молодых специалистов профессиональные амбиции и карьерные перспективы. Взаимодействие одного из самых высокотехнологичных промышленных предприятий России с высшей школой — это синергия крепкой научной базы и качественной практики, без которой в современных условиях невозможно представить развитие экономики региона и всей промышленности страны».
Справка
Омский завод смазочных материалов с 2010 года активно сотрудничает с профильными образовательными учреждениями региона. В числе партнеров предприятия ведущие вузы Омской области: Омский государственный университет им Ф. М. Достоевского, Омский технический университет, Сибирский автомобильно-дорожный институт, Омский промышленно-экономический колледж, Сибирский казачий институт технологий и управления (СКИТУ). Студенты проходят подготовку при наставничестве специалистов ОЗСМ, участвуют в конкурсах профессионального мастерства и научно-технических конференциях компании, что позволяет формировать у молодых людей компетенции, необходимые на реальном производстве, на самом раннем этапе.