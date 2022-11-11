Омская область вступилась за сборщиков кедрового ореха

Издание «Коммерсант» сообщает, что Кожемяко направил Президенту России Владимиру Путину письмо (перенаправлено на рассмотрение вице-премьеру Виктории Абрамченко), в котором предлагает дать региональным властям полномочия по самостоятельному определению объемов заготовки кедрового ореха и мест его сбора населением для собственных нужд. Кроме этого, приморский губернатор настаивает на полном запрете экспорта необработанного кедрового ореха, изъятии излишков у населения и организации торгов по аренде лесных участков для сбора ореха в зависимости от решения специальной комиссии о допуске (или недопуске) того или иного участник к таким торгам.