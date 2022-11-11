Омская область вступилась за сборщиков кедрового ореха

По данным издания «Ведомости», Министерство юстиции в своём проекте предлагает внести кедровый орех в перечень стратегически важных товаров и ресурсов — это расширит статью 226.1 Уголовного кодекса, которая будет действовать «в целях повышения эффективности противодействия незаконному перемещению кедрового ореха через государственную границу Российской Федерации». Авторитетное издание отмечает: проект не получил поддержку ни со стороны Министерства экономического развития РФ, ни со стороны крупнейших орехопромысловых регионов страны.
Проект с ещё большими радикальными изменениями для рынка — а Россия является крупнейшим в мире производителем и экспортёром кедрового ореха — поддержал лишь губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Издание «Коммерсант» сообщает, что Кожемяко направил Президенту России Владимиру Путину письмо (перенаправлено на рассмотрение вице-премьеру Виктории Абрамченко), в котором предлагает дать региональным властям полномочия по самостоятельному определению объемов заготовки кедрового ореха и мест его сбора населением для собственных нужд. Кроме этого, приморский губернатор настаивает на полном запрете экспорта необработанного кедрового ореха, изъятии излишков у населения и организации торгов по аренде лесных участков для сбора ореха в зависимости от решения специальной комиссии о допуске (или недопуске) того или иного участник к таким торгам.
Письмо Кожемяко были раскритиковано участниками рынка и экспертами.
По данным «Коммерсанта», региональные власти считают подобные предложения несвоевременными и обращают внимание федерального центра на социальную составляющую в этом вопросе.
«Ни для кого не секрет, что именно в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока с ликвидацией и закрытием леспромхозов, значительным уменьшением в количественном и качественном составе лесхозов, заготовительных контор, которые занимались заготовкой дикоросов, население, которое занимается сбором кедровых орехов, согласно имеющихся нормативно-правовых актов, занимается этим вполне легально. И, конечно же, они это делают не только для их личных нужд, зачастую это является единственным источником дохода тех людей, которые сегодня живут в лесных поселках», — отметила член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.
Управляющий партнер Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Андрей Михайленко заявил, что сезонным сбором дикоросов занимаются около 8 млн жителей сел.
«Невозможно запретить людям посещать лес и ограничить для них объемы сбора дикоросов. Сейчас около 85% собранных орехов вывозится за рубеж, но разрешение на вывоз выдает Росприроднадзор на основании наличия у компании договора аренды лесного участка на сбор орехов. Мы согласны с необходимостью ограничения экспорта необработанных орехов, но для этого необходимы дополнительные меры поддержки для переработчиков, например, льготные кредиты», — заявил Андрей Михайленко в интервью «Коммерсанту».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области вступилось за сельчан в регионе, подчеркнув, что кедровый промысел является значимой сферой народного хозяйства. И включение ореха в перечень стратегически важных товаров негативно скажется на регионе, в том числе на реализации государственных программ РФ.
Отметим, что Омская область хоть не является ключевым орехопромысловым регионом страны, однако в сёлах на севере региона располагаются орехопромысловые зоны в Седельниковском, Тарском, Знаменском, Большеуковском и Усть-Ишимском районах. Для сельских жителей этих районов сбор и последующая реализация кедровой шишки, да и других дикоросов является значимым подспорьем в их скромных бюджетах.