Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рассадник тараканов. Омич довел общежитие до антисанитарного состояния

10 ноября 10:48
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи пожаловались на рассадник тараканов в комнате соседа по общежитию

Судебные приставы обязали мужчину провести в помещении уборку и дезинсекцию от вредителей.

По сообщению пресс-службы ГУФССП России по Омской области, судебные приставы Омской области обязали проживавшего в общежитии гражданина, провести в помещении дезинсекцию от вредителей.

Ранее, на 49-летнего омича неоднократно жаловались соседи по общежитию, расположенному на улице Серова. Они рассказывали, что комната, в которой проживал мужчина, была доведена до антисанитарного состояния и представляла собой рассадник тараканов. На просьбы привести жилье в надлежащее состояние, мужчина не реагировал.

В результате суд удовлетворил иск, обязав жильца привести комнату в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние, выбросив весь мусор и избавившись от насекомых. Судебный пристав также пояснил мужчине, что если он не исполнит решение суда в установленный срок, ему выпишут штраф. Но омич не послушал его и не приступил к уборке, в связи с чем сотрудник службы судебных приставов вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора.

Тогда сотрудники ГУФССП России по Омской области решили прибегнуть к следующему решению: они прибыли по адресу общежития и произвели уборку и дезинсекцию за счет нанятой клининговой компании и специальной техники.

В итоге решение суда исполнено, соседи могут жить в комфорте, а нерадивому соседу теперь придется выплачивать не только штраф за свою неисполнительность, но и возмещать понесенные расходы за уборку.

Фото: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
#Юлия Бармина#Общество#Тараканы#Общежитие#Жалобы
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10