Рассадник тараканов. Омич довел общежитие до антисанитарного состояния

В результате суд удовлетворил иск, обязав жильца привести комнату в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние, выбросив весь мусор и избавившись от насекомых. Судебный пристав также пояснил мужчине, что если он не исполнит решение суда в установленный срок, ему выпишут штраф. Но омич не послушал его и не приступил к уборке, в связи с чем сотрудник службы судебных приставов вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора.