Рассадник тараканов. Омич довел общежитие до антисанитарного состояния

По сообщению пресс-службы ГУФССП России по Омской области, судебные приставы Омской области обязали проживавшего в общежитии гражданина, провести в помещении дезинсекцию от вредителей.
Ранее, на 49-летнего омича неоднократно жаловались соседи по общежитию, расположенному на улице Серова. Они рассказывали, что комната, в которой проживал мужчина, была доведена до антисанитарного состояния и представляла собой рассадник тараканов. На просьбы привести жилье в надлежащее состояние, мужчина не реагировал.
В результате суд удовлетворил иск, обязав жильца привести комнату в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние, выбросив весь мусор и избавившись от насекомых. Судебный пристав также пояснил мужчине, что если он не исполнит решение суда в установленный срок, ему выпишут штраф. Но омич не послушал его и не приступил к уборке, в связи с чем сотрудник службы судебных приставов вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора.
Тогда сотрудники ГУФССП России по Омской области решили прибегнуть к следующему решению: они прибыли по адресу общежития и произвели уборку и дезинсекцию за счет нанятой клининговой компании и специальной техники.
В итоге решение суда исполнено, соседи могут жить в комфорте, а нерадивому соседу теперь придется выплачивать не только штраф за свою неисполнительность, но и возмещать понесенные расходы за уборку.