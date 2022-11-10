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Омские нефтехимики приняли участие в международной просветительской акции

10 ноября 12:26
Фото: dictant.rgo.ru
Сотрудники «Газпромнефть – Каталитические системы» написали «Географический диктант – 2022». Результаты станут известны в декабре.

Просветительская акция Русского географического общества завершается сегодня, 10 ноября, и у всех желающих есть последний шанс поучаствовать в онлайн-версии «Географического диктанта – 2022». В то же время участники 40 очных площадок в Омске уже получили свои сертификаты и ждут результат, среди них – сотрудники дочернего предприятия «Газпром нефти» –  «Газпромнефть – Каталитические системы».

«Географический диктант» для нефтехимиков и членов их семей прочитала известная омская телеведущая Татьяна Суровая. Участники с интересом ответили на 40 вопросов о стране, ее населении, природе. Организатором подобного диктанта предприятие выступает впервые. Насколько успешной оказалась для участников эта проверка знаний, станет ясно после 30 ноября, когда на сайте Русского географического общества появятся результаты акции.

Напомним, «Газпромнефть – Каталитические системы» строит в Омске современный катализаторный завод – предприятие полного цикла, которое обеспечит более 300 рабочих мест. Завод будет выпускать необходимые для производства топлива катализаторы по уникальным технологиям, многие из которых созданы в Омске.

Будущее производство уже ищет кадры. Помимо специалистов в катализаторной отрасли, химиков и операторов технологических установок, предприятие набирает сотрудников в сфере закупок, планирования, маркетинга, логистики, технического сервиса. Ранее «Газпромнефть – Каталитические системы» вошло в число победителей регионального конкурса «Лучший работодатель». Предприятие поддерживает развитие своих сотрудников, регулярно организует дополнительное обучение, помогает развивать научно-исследовательские проекты.

#Общество#Город#Омск#Омская область
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