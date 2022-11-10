Омские нефтехимики приняли участие в международной просветительской акции

Просветительская акция Русского географического общества завершается сегодня, 10 ноября, и у всех желающих есть последний шанс поучаствовать в онлайн-версии «Географического диктанта – 2022». В то же время участники 40 очных площадок в Омске уже получили свои сертификаты и ждут результат, среди них – сотрудники дочернего предприятия «Газпром нефти» – «Газпромнефть – Каталитические системы».