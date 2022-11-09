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В суд подана апелляция. Омский «левобережный маньяк» обжалует приговор

9 ноября 08:38
Фото: 1MI
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Пятый апелляционный суд пересмотрит приговор омскому «левобережному маньяку»

Омский суд на 2 года «смягчил» требования обвинения, но этого оказалось недостаточно. «Левобережный маньяк» подал апелляцию.

В Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, находящийся в Новосибирске, поступила апелляционная жалоба на приговор 39-летнему омичу, которого ранее областной суд Омска признал виновным в совершении убийства, покушения на убийство и серии разбойных нападений. Рассмотрение апелляции назначено на 23 ноября, как сообщается на сайте суда. Пока неизвестно, ограничится ли дело одним заседанием.

Напомним, маньяк получил 18 лет колонии строгого режима за то, что летом 2020 года выслеживал в Кировском округе Омска женщин, заходил за ними в подъезд, и срывал драгоценности. На деньги от проданных украшений он снимал жилье. Один из эпизодов «заработка» закончился трагично. Погибла женщина.

Рассмотрение уголовного дела не единожды откладывалось, приговор вынесли только в августе этого года. Теперь он может оказаться не окончательным.

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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омск#Апелляция#Арбитражный суд#Маньяк#Приговор суда#Уголовное дело
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