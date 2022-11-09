В суд подана апелляция. Омский «левобережный маньяк» обжалует приговор

Напомним, маньяк получил 18 лет колонии строгого режима за то, что летом 2020 года выслеживал в Кировском округе Омска женщин, заходил за ними в подъезд, и срывал драгоценности. На деньги от проданных украшений он снимал жилье. Один из эпизодов «заработка» закончился трагично. Погибла женщина.