«Левобережный маньяк» из Омска дошел до новосибирского суда ради освобождения из СИЗО

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение суда предыдущих инстанций, где постановляли заключить под стражу «левобережного маньяка» — 39-летнего Сергея Г. Мужчину обвиняют в совершении грабежей и разбойный нападений, одно из которых закончилось гибелью жертвы.
Согласно карточке суда, 3 августа 2022 года новосибирские судьи не нашли оснований для того, чтобы освобождать мужчину из-под стражи. Вероятно, омич пытается освободиться из изолятора из-за болезни — из-за плохого самочувствия дело на «маньяка» на некоторое время приостанавливали. В мае 2022 года дело снова возобновили, а в июле омич подал ходатайство об изменении меры пресечения.
Напомним, летом 2020 года омич нападал на омичек в подъездах домов ради золотых украшений. Одно из таких ограблений закончилось смертью пенсионерки. Награбленное он сдавал в ломбарды, а на вырученные деньги снимал жилье. За совершенные преступления ему грозит наказание вплоть до пожизненного.