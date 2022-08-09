«Левобережный маньяк» из Омска дошел до новосибирского суда ради освобождения из СИЗО

Согласно карточке суда, 3 августа 2022 года новосибирские судьи не нашли оснований для того, чтобы освобождать мужчину из-под стражи. Вероятно, омич пытается освободиться из изолятора из-за болезни — из-за плохого самочувствия дело на «маньяка» на некоторое время приостанавливали. В мае 2022 года дело снова возобновили, а в июле омич подал ходатайство об изменении меры пресечения.