Город55
ГлавноеВсе новости
«Левобережный маньяк» из Омска дошел до новосибирского суда ради освобождения из СИЗО

«Левобережный маньяк» из Омска дошел до новосибирского суда ради освобождения из СИЗО

Вчера, 19:30
Фото: Город55

«Левобережный маньяк» из Омска безуспешно попытался выйти из СИЗО

Омич добивается освобождения из-под стражи, несмотря на серьезную статью.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение суда предыдущих инстанций, где постановляли заключить под стражу «левобережного маньяка» — 39-летнего Сергея Г. Мужчину обвиняют в совершении грабежей и разбойный нападений, одно из которых закончилось гибелью жертвы.

Согласно карточке суда, 3 августа 2022 года новосибирские судьи не нашли оснований для того, чтобы освобождать мужчину из-под стражи. Вероятно, омич пытается освободиться из изолятора из-за болезни — из-за плохого самочувствия дело на «маньяка» на некоторое время приостанавливали. В мае 2022 года дело снова возобновили, а в июле омич подал ходатайство об изменении меры пресечения.

Напомним, летом 2020 года омич нападал на омичек в подъездах домов ради золотых украшений. Одно из таких ограблений закончилось смертью пенсионерки. Награбленное он сдавал в ломбарды, а на вырученные деньги снимал жилье. За совершенные преступления ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Убийство#СИЗО#Заключение#Арест#Стража
Подпишитесь
В омском Называевске появился новый руководитель после ареста Лупиноса
Вчера, 13:18
Возможный виновник ДТП с мотоциклистом на омской трассе оказался мужем депутата
Вчера, 07:40
Названо имя нового главврача реорганизуемого роддома № 5 в Омске
Вчера, 14:58
Омские чиновники не внесли в список нуждающихся детей, потерявших дом в пожаре 6 мая
Вчера, 10:25
Как омские такси работают после прихода крупных агрегаторов
Вчера, 11:04
После гибели водолаза в Омской области началась прокурорская проверка
8 августа, 17:55