«Левобережного маньяка» из Омска приговорили к 18 годам колонии

Сегодня Омский областной суд вынес приговор Сергею Городничему, известному в Омске как «левобережный маньяк». Летом 2020 года он совершил серию нападения на женщин в Кировском округе — заходил за ними в подъезд и силой срывал украшения, часто угрожая ножом. Одна омичка погибла, другая получила тяжелые ранения.
Мужчине предъявили обвинения по четырем статьям: грабеж, разбой, убийство и покушение на убийство, сопряженное с разбоем. Судебный процесс сильно затянулся, дважды разбирательство приостанавливали из-за болезни подсудимого.
Сегодня наконец ему огласили приговор.
«Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением на 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски представителей потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей», — сообщили Городу55 в пресс-службе Омского облсуда.
Отметим, гособвинение запрашивало 20 лет лишения свободы.