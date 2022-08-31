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«Левобережного маньяка» из Омска приговорили к 18 годам колонии

31 августа 11:32
Фото: предоставлено Городу55
Гособвинение запрашивало 20 лет лишения свободы, но суд решил «скостить» срок на 2 года.

Сегодня Омский областной суд вынес приговор Сергею Городничему, известному в Омске как «левобережный маньяк». Летом 2020 года он совершил серию нападения на женщин в Кировском округе — заходил за ними в подъезд и силой срывал украшения, часто угрожая ножом. Одна омичка погибла, другая получила тяжелые ранения.

Мужчине предъявили обвинения по четырем статьям: грабеж, разбой, убийство и покушение на убийство, сопряженное с разбоем. Судебный процесс сильно затянулся, дважды разбирательство приостанавливали из-за болезни подсудимого.

Сегодня наконец ему огласили приговор.

«Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением на 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски представителей потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей», — сообщили Городу55 в пресс-службе Омского облсуда.

Отметим, гособвинение запрашивало 20 лет лишения свободы.

#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Уголовное дело#Суд#Маньяк#Приговор
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