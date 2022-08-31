«Левобережного маньяка» из Омска приговорили к 18 годам колонии

Сегодня Омский областной суд вынес приговор Сергею Городничему, известному в Омске как «левобережный маньяк». Летом 2020 года он совершил серию нападения на женщин в Кировском округе — заходил за ними в подъезд и силой срывал украшения, часто угрожая ножом. Одна омичка погибла, другая получила тяжелые ранения.