Не по назначению. Омская пенсионерка попала в больницу, выпив средство для розжига

В Омской области силовики разбираются в обстоятельствах несчастного случая, жертвой которого стала 76-летняя пенсионерка из деревни Большекулачье.
«В понедельник, 7 ноября, в БСМП № 1 привезли пожилую женщину, у которой после обследования было диагностировано отравление неуточненным спиртом», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие по вызову медиков оперативники поговорили с пострадавшей, опросили ее родственников и узнали, что в тот день женщина выпила средство для розжига якобы по ошибке.
Сейчас силовики проверяют эту информацию.