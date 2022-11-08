Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Не по назначению. Омская пенсионерка попала в больницу, выпив средство для розжига

8 ноября 06:57
Фото: 1MI
Иллюстрация
По словам пострадавшей, все произошло по ошибке.

В Омской области силовики разбираются в обстоятельствах несчастного случая, жертвой которого стала 76-летняя пенсионерка из деревни Большекулачье.

«В понедельник, 7 ноября, в БСМП № 1 привезли пожилую женщину, у которой после обследования было диагностировано отравление неуточненным спиртом», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие по вызову медиков оперативники поговорили с пострадавшей, опросили ее родственников и узнали, что в тот день женщина выпила средство для розжига якобы по ошибке.

Сейчас силовики проверяют эту информацию.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Несчастный случай#Отравление#Пенсионеры
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10