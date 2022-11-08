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Грозит до пяти лет. Омич написал в соцсети одобрительный комментарий о нацизме

8 ноября 07:38
Фото: 1MI

Омича будут судить за одобрение нацизма в соцсетях

Мужчина одобрил действия военных нацистских преступников в годы Второй мировой войны.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на 33-летнего омича. Он обвиняется в реабилитации нацизма.

Следователи выяснили, что в сентябре 2020 года мужчина оставил комментарий в группе одной из соцсетей. Он выразил одобрение действиям военных нацистских преступников в годы Второй мировой войны.

Дома у омича прошли обыски, у него изъяли гаджеты. Мужчина признал вину, его отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело готовят к передаче в суд. Омичу грозит до пяти лет лишения свободы.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Следственный комитет
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