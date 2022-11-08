Грозит до пяти лет. Омич написал в соцсети одобрительный комментарий о нацизме

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на 33-летнего омича. Он обвиняется в реабилитации нацизма.
Следователи выяснили, что в сентябре 2020 года мужчина оставил комментарий в группе одной из соцсетей. Он выразил одобрение действиям военных нацистских преступников в годы Второй мировой войны.
Дома у омича прошли обыски, у него изъяли гаджеты. Мужчина признал вину, его отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело готовят к передаче в суд. Омичу грозит до пяти лет лишения свободы.