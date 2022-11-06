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Вот это предательство! Омич воткнул нож в спину знакомого

6 ноября 06:33
Фото: 1MI
иллюстрация

Сельчанин из Омской области пырнул ножом в спину своего знакомого

Орудие преступления уже изъяли.

В Калачинском районе произошел инцидент с кухонным ножом и пострадавшим. Подробности сообщили в полиции.

Медики обратились к правоохранителям после того, как к ним попал пациент с ножевым ранением спины. Выяснилось, 34-летний житель села Воскресенки стал жертвой своего односельчанина. 31-летний мужчина ударил жертву кухонным ножом.

Сейчас подозреваемый задержан, орудие преступления изъято. Ведутся следственные действия.

Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 753 сообщения. Возбуждено 34 уголовных дела.

#Происшествия#Новости#Омская область#Калачинский район#Уголовное дело#Нападение#Полиция
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