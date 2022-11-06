Вот это предательство! Омич воткнул нож в спину знакомого

В Калачинском районе произошел инцидент с кухонным ножом и пострадавшим. Подробности сообщили в полиции.
Медики обратились к правоохранителям после того, как к ним попал пациент с ножевым ранением спины. Выяснилось, 34-летний житель села Воскресенки стал жертвой своего односельчанина. 31-летний мужчина ударил жертву кухонным ножом.
Сейчас подозреваемый задержан, орудие преступления изъято. Ведутся следственные действия.
Отметим, всего за минувшие сутки в полицию поступило 753 сообщения. Возбуждено 34 уголовных дела.