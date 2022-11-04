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Владимир Путин рассказал об итогах частичной мобилизации в России

4 ноября 12:41
Фото: 1MI
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Число мобилизованных достигло уже 318 тыс человек.

По сообщению «Новых Известий», президент России Владимир Путин сообщил, что число мобилизованных граждан в России превысило 300 тыс человек.

По словам президента, мобилизованных уже 318 тыс, а 49 тыс из них уже выполняют боевые задачи. Владимир Путин также добавил, что поток добровольцев не прекращается, именно поэтому набрали больше людей.

Напомним, 28 октября Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об окончании частичной мобилизации. Он объявил, что установленное президентом задание — набор 300 тыс человек — выполнено.

Частичная мобилизация в России подошла к концу
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#Юлия Бармина#Владимир Путин#Частичная мобилизация в России#Президент РФ
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