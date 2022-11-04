По 4 тысячи в месяц. Омичи массово покидают родной регион

По подсчетам Омскстата, с января по сентябрь 2022 года из Омска уехали 32,4 тыс человек, но при этом около 26 тыс человек прибыли. Больше всего человек покинуло Омск в июне — почти 5,5 тыс омичей.
При этом около 15 тыс человек перемещались внутри области, 12 тыс переехали в другие регионы, а более 5 тыс омичей и вовсе уехали в другие страны.
Что касается миграции в другие страны, на первом месте стоит Казахстан, в него перебрались почти 4 тыс омичей. На втором месте Узбекистан, в который переехали 247 человек. А третье место занимает Германия, куда уехали 211 жителей Омска.
В то же время из других стран в Омск прибыло почти 3 тыс. человек.