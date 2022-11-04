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По 4 тысячи в месяц. Омичи массово покидают родной регион

4 ноября 13:53
Фото: 1MI
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За 8 месяцев Омск покинуло 32 тысячи человек

Омичи перемещались внутри области, переезжали в другие регионы и уезжали в другие страны.

По подсчетам Омскстата, с января по сентябрь 2022 года из Омска уехали 32,4 тыс человек, но при этом около 26 тыс человек прибыли. Больше всего человек покинуло Омск в июне — почти 5,5 тыс омичей.

При этом около 15 тыс человек перемещались внутри области, 12 тыс переехали в другие регионы, а более 5 тыс омичей и вовсе уехали в другие страны.

Что касается миграции в другие страны, на первом месте стоит Казахстан, в него перебрались почти 4 тыс омичей. На втором месте Узбекистан, в который переехали 247 человек. А третье место занимает Германия, куда уехали 211 жителей Омска.

В то же время из других стран в Омск прибыло почти 3 тыс. человек.

Фото: omsk.gks.ru
#Юлия Бармина#Город#Миграция#Убыль населения
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