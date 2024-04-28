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Убыль населения

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2024
Омская область покинула пятерку регионов-лидеров по убыли населения
По итогам за январь и февраль 2024 года, в Омской области уменьшилась убыль населения.
28 апреля, 04:52
Теряем людей. В январе Омскую область покинуло больше тысячи человек
Регион продолжает терять людей: этот год вновь начался с миграционной убыли.
4 апреля, 05:11
За год численность населения Омской области сократилась почти на 14 тысяч
26 марта, 12:06
Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения
Согласно документу от Омскстата, с января по ноябрь 2023 года убыль населения в регионе сократилась.
25 января, 02:29
Минус 35 тысяч. Миграция в Омской области сократилась в два раза
Миграционная убыль была значительно выше в год объявления мобилизации в стране.
5 января, 11:09
2023
Катятся, куда хотят. Опубликованы данные о миграционной убыли омичей в 2023 году
28 декабря 2023, 10:51
Германия, Украина и США. Стало известно, в какие страны уехали омичи в этом году
Чаще всего жители региона отправляются в Казахстан и другие близлежащие страны.
6 декабря 2023, 10:37
Минус 2,8 тысячи омичей. В Росстате рассказали о миграционной убыли в регионе
28 сентября 2023, 06:03
2022
Убыль населения в Омской области за 9 месяцев составила 7,5 тысяч человек
С января по август 2022 года в Омской области родилось около 12,2 тыс человек, а умерло 19,7 тыс.
19 ноября 2022, 11:02
В Омской области рождение отстало от смертности на 7 тыс. человек
8 ноября 2022, 09:43
По 4 тысячи в месяц. Омичи массово покидают родной регион
Омичи перемещались внутри области, переезжали в другие регионы и уезжали в другие страны.
4 ноября 2022, 13:53

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