Главным внештатным онкологом омского минздрава стал Дмитрий Новицкий

Новицкий работает в онкодиспансере уже около 20 лет, а в 2010 году он был назначен заведующим хирургического торакального отделения. Благодаря Дмитрию Новицкому в практику отделения были введены эндоскопические операции, что позволило вдвое уменьшить сроки пребывания в стационаре, а также улучшить качество жизни пациентов.