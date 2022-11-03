Главным внештатным онкологом омского минздрава стал Дмитрий Новицкий

По сообщению министерства здравоохранения Омской области, главным внештатным онкологом назначен Дмитрий Новицкий.
Новицкий работает в онкодиспансере уже около 20 лет, а в 2010 году он был назначен заведующим хирургического торакального отделения. Благодаря Дмитрию Новицкому в практику отделения были введены эндоскопические операции, что позволило вдвое уменьшить сроки пребывания в стационаре, а также улучшить качество жизни пациентов.
Отметим, что новую должность занял не только Новицкий. Недавно главврачом Одесской центральной районной больницы был назначен Антон Пилипенко, при этом за ним сохранится должность главного врача ГДКБ № 2 им. В. П. Бисяриной.