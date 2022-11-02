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Новым главврачом в больнице Омской области назначен Антон Пилипенко

2 ноября 03:32
Фото: 1MI
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Он также останется главврачом ГДКБ № 2 им. В. П. Бисяриной.

По сообщению министерства здравоохранения Омской области, главным врачом Одесской центральной районной больницы назначен Антон Пилипенко. Он будет руководить на условиях внешнего совместительства.

С апреля 2020 года эту должность занимала Алла Каравай, но с 1 ноября 2022 года трудовой договор с ней был расторгнут.

В пресс-службе ведомства также добавили, что пост главврача городской детской клинической больницы № 2 им. В. П. Бисяриной сохранится за Пилипенко.

Нового главврача Одесской ЦРБ представит коллегам сегодня замминистра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.

#Юлия Бармина#Больница#Детская больница#Главврач
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