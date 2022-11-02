Новым главврачом в больнице Омской области назначен Антон Пилипенко

По сообщению министерства здравоохранения Омской области, главным врачом Одесской центральной районной больницы назначен Антон Пилипенко. Он будет руководить на условиях внешнего совместительства.
С апреля 2020 года эту должность занимала Алла Каравай, но с 1 ноября 2022 года трудовой договор с ней был расторгнут.
В пресс-службе ведомства также добавили, что пост главврача городской детской клинической больницы № 2 им. В. П. Бисяриной сохранится за Пилипенко.
Нового главврача Одесской ЦРБ представит коллегам сегодня замминистра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.